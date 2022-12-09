Экология 09 декабря 2022, 13:14 Ежегодно россияне покупают более 400 тонн новогодних елок: не все можно переработать

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Россияне ежегодно покупают около 45 тысяч живых елей и примерно такое же число искусственных, это 400 тонн отходов. При этом искусственные ели переработать невозможно, но и живые при неправильной утилизации могут нанести вред природе из-за выделения вредных для озонового слоя газов. Российский экологический оператор призывает россиян внимательно подойти к покупке новогодних деревьев.

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«Новогодняя елка не такой уж простой товар, если речь о переработке, особенно это касается искусственных деревьев. Если вы купили пластиковую елку, то лучшее, что можете сделать, это использовать ее как можно дольше — не менее 20 лет. Есть исследования, согласно которым именно такой срок использования одной пластиковой елки компенсирует затраты на выращивание 20 живых елок в питомнике. Но мало кто так долго использует пластиковую елку, к тому же бытовой пластик редко подвергают вторичной переработке. Такие ели более горючие и могут содержать — поливинилхлорид (ПВХ). При неправильной эксплуатации или попадании на полигон возможен риск выделения токсичных веществ. Выделение веществ происходит во время производства и переработки и в целом при воздействии повышенных температур. Еще это вещество содержит набор соединений свинца. Поэтому важно обращать внимание на маркировку изделия, чтобы избежать покупки вредного для окружающей среды материала. Живые ели могут казаться более экологичным вариантом, они менее горючие, их выращивают в специальных питомниках, принимают на переработку и в зоопарки. Но если такое дерево попадет на полигон, то при гниении будет выделять в атмосферу 13−20 кг накопленного за время роста углекислого газа. Этот процесс сопровождается эмиссией опасного газа метана, который дает сильный парниковый эффект», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Перед тем, как отправить ель в пункт приема, ее следует очистить от игрушек и мишуры. После этого дерево переработают в щепу. Полученное вторсырье можно использовать в сельском хозяйстве, например, для высадки молодых деревьев, украшения клумб, газонов и экологических троп. Еще один способ применения — это корм для животных. В зоопарках хвою деревьев дают баранам, альпакам, козлам, слонам и жирафам, хвоя полезна из-за содержания витамина С, железа, марганца и каротина. А для кошачьих елки превращают в когтеточки, для обезьян — в игрушки. Но домашние ели не возьмут из-за риска «накормить» животных украшениями, застрявшими в хвое.

«Россияне ежегодно покупают около 45 тысяч живых елей и примерно столько же искусственных. В среднем вес одного изделия — 5 кг, в итоге мы получаем 400 тонн отходов. Пожалуйста, подумайте об экологии во время использования елки, живые ели следует сдавать в пункты приема, а искусственные использовать многократно. Желаю всем праздничного настроения и встретить Новый год экологично», — добавил Денис Буцаев.

Ранее Российский экологический оператор призвал россиян отдавать предпочтение многоразовым новогодним украшениям. Каждый год россияне покупают сотни тонн новогодних украшений, которые рискуют оказаться на свалках из-за трудноперерабатываемых материалов в составе. Например, это полистирол, переработчиков которого крайне мало в России.