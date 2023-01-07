Подмосковье 07 января 2023, 00:59 Экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь» стартует в Подмосковье 15 января

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В Подмосковье пятый год подряд будет проходить масштабная экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь». Ее проводят в рамках президентского проекта «Экология» и губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Акцию проводит Министерство ЖКХ Московской области совместно с Ассоциациями председателей советов многоквартирных домов и Общественного контроля в сфере ТКО.

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Для проведения акции в регионе откроют порядка 230 специальных брендированных пунктов приема елей, рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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«Также жители Московской области смогут привезти свои ели на 60 площадок „Мегабак“, расположенных в 56 городских округах», — добавил Антон Велиховский.

Адреса ближайших к дому площадок будут размещены на интерактивной карте на сайтах правительства Московской области, Министерства ЖКХ, муниципалитетов региона, на сайте проекта «Мегабак».

Министр ЖКХ уточнил, что за предыдущие четыре года проведения акции «Подари своей елке вторую жизнь» было собрано более 100 тысяч новогодних деревьев, что соответствует ориентировочно 25 гектарам хвойного леса.

«Сдав ель в специализированные пункты, каждый житель региона может внести свой вклад в сохранение экологии Московской области», — отметил министр.

Жителям напомнили, что сдавать деревья нужно «чистыми», на елке не должно быть ничего лишнего — игрушек, мишуры, искусственного снега, блесток, веревок, пленок или скотча.

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