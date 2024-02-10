10 февраля 2024, 17:59
Поддержать людей и экономику. Зачем нужен налоговый вычет на долговременные сбережения
Экономист Чирков: налоговый вычет на долговременные сбережения поможет экономике
Правительство России поддержало поправки ко второму чтению законопроекта, который подразумевает введение единого налогового вычета по НДФЛ для долгосрочных сбережений. Его пределы составят 400 тысяч рублей в год. Что изменится благодаря поправкам — в материале «360».
Что такое ПДС
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) представляет собой добровольный накопительно-сберегательный продукт для населения с участием государства. Соответствующий закон в июле 2023 года подписал президент Владимир Путин, однако документ вступил в силу с 1 января 2024-го.
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Главная особенность программы — участие государства в накоплении россиянами средств на пенсию. Первые три года власти будут финансировать взносы на сумму до 36 тысяч рублей в год. При этом чем ниже доход участника, тем выше софинансирование.
Забрать средства из программы можно через 15 лет после начала действия договора, а также при наступлении возраста 60 лет у мужчин и 55 — у женщин. Отдельно в законе прописаны случаи досрочного выведения денег. Речь идет о сложных жизненных ситуациях, таких как дорогостоящее лечение по отдельному перечню или потеря кормильца.
Участие в программе предполагает относительно самостоятельное накопление капитала на пенсию — вносить средства можно в негосударственные пенсионные фонды по договорам долгосрочных сбережений, а те будут их инвестировать.
Зачем нужны долгосрочные сбережения
Министр финансов Антон Силуанов и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин объявили о запуске программы долгосрочных сбережений 16 января. Де-факто программа заработала незадолго до этого, когда к ней добавился первый негосударственный пенсионный фонд.
ПДС является важным инструментом не только для сохранения и приумножения сбережений, но и механизмом, который позволит создать долгосрочное финансирование в экономике, заявил Чистюхин.
«Нам принципиально важно сегодня реализовывать долгие, длинные, сложные проекты. Для этого нужны длинные деньги, и программа долгосрочных сбережений поможет эти денежные активы сформировать», — подчеркнул он.
Силуанов, в свою очередь, добавил, что люди могут отчислять инвестиции в новые инструменты, надежные и поддерживаемые государством. Эти механизмы позволят создать подушку безопасности и сформировать резервы для решения важных жизненных проблем.
Поправки к законопроекту о едином налоговом вычете по НДФЛ
Изменения предполагают синхронизацию положений Налогового кодекса с законом о негосударственных пенсионных фондах, в которых предусмотрено создание ПДС, рассказали в Минфине.
«Кроме того, предусмотрены дополнительные положения для упрощения процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан», — добавили в министерстве.
Проект поправок предполагает единый налоговый вычет по НДФЛ в пределах 400 тысяч рублей в год для долгосрочных сбережений. Документ также предусматривает обязанность по предоставлению негосударственными пенсионными фондами в налоговые органы сведений, связанных с заключением договоров долгосрочных сбережений. Это позволит обеспечить контроль за предоставлением вычетов.
Какая польза от нового налогового вычета
В России принимают множество мер для стимулирования долгосрочных вложений и сбережений населения, рассказал «360» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.
«В принципе, такая инициатива очень правильная. <…> Этот инструмент для развития российской экономики до сих пор, в общем-то, недостаточно использовался. Ну и вот эта новая инициатива, она как раз позволит в большей степени использовать долгосрочные сбережения граждан», — подчеркнул специалист.
При этом, по словам эксперта, налоговый вычет в 400 тысяч может показаться несущественным владельцам большого объема сбережений. С другой стороны, государство заинтересовано в дополнительных деньгах, которые приходят в экономику, а также в том, чтобы поддержать наименее обеспеченную часть российского общества.
Именно поэтому, соответственно, ограничения вот по этому новому налоговому вычету и предусматриваются.
Максим Чирков
экономист
Польза в условиях санкций
В условиях санкций, когда есть трудности с привлечением средств с внешних рынков, использование внутренних ресурсов и инвестиционных возможностей является самым правильным решением, которое может принять руководство любой страны.
«Я думаю, что в ближайшие годы мы увидим еще много инициатив, чтобы использовать все-таки сбережения российских граждан более эффективно для того, чтобы давать льготы наименее обеспеченной части общества, ну и, соответственно, уменьшать количество людей, которые испытывают финансовые трудности по тем или иным причинам», — заключил эксперт.
С начала 2024 года в России увеличили размер расходов, которые можно учесть при исчислении НДФЛ в рамках социального налогового вычета. Россияне могут вернуть часть трат на обучение, лечение и фитнес. Совокупный размер учитываемых социальных налоговых вычетов увеличится с 120 тысяч до 150 тысяч рублей.
В Госдуме предлагали увеличить вдвое размер стандартных вычетов за каждый месяц налогового периода, предоставляемых родителям и усыновителям, на обеспечении которых находятся дети. Те же меры предлагали распространить на приемных детей, опекунов и попечителей.
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