Деньги 10 февраля 2024, 17:59 Поддержать людей и экономику. Зачем нужен налоговый вычет на долговременные сбережения Экономист Чирков: налоговый вычет на долговременные сбережения поможет экономике Nikolay Gyngazov/Global Look Press

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Правительство России поддержало поправки ко второму чтению законопроекта, который подразумевает введение единого налогового вычета по НДФЛ для долгосрочных сбережений. Его пределы составят 400 тысяч рублей в год. Что изменится благодаря поправкам — в материале «360».

Что такое ПДС

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) представляет собой добровольный накопительно-сберегательный продукт для населения с участием государства. Соответствующий закон в июле 2023 года подписал президент Владимир Путин, однако документ вступил в силу с 1 января 2024-го.

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Главная особенность программы — участие государства в накоплении россиянами средств на пенсию. Первые три года власти будут финансировать взносы на сумму до 36 тысяч рублей в год. При этом чем ниже доход участника, тем выше софинансирование.

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Забрать средства из программы можно через 15 лет после начала действия договора, а также при наступлении возраста 60 лет у мужчин и 55 — у женщин. Отдельно в законе прописаны случаи досрочного выведения денег. Речь идет о сложных жизненных ситуациях, таких как дорогостоящее лечение по отдельному перечню или потеря кормильца.

Участие в программе предполагает относительно самостоятельное накопление капитала на пенсию — вносить средства можно в негосударственные пенсионные фонды по договорам долгосрочных сбережений, а те будут их инвестировать.

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Зачем нужны долгосрочные сбережения

Министр финансов Антон Силуанов и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин объявили о запуске программы долгосрочных сбережений 16 января. Де-факто программа заработала незадолго до этого, когда к ней добавился первый негосударственный пенсионный фонд.

ПДС является важным инструментом не только для сохранения и приумножения сбережений, но и механизмом, который позволит создать долгосрочное финансирование в экономике, заявил Чистюхин.

«Нам принципиально важно сегодня реализовывать долгие, длинные, сложные проекты. Для этого нужны длинные деньги, и программа долгосрочных сбережений поможет эти денежные активы сформировать», — подчеркнул он.

Силуанов, в свою очередь, добавил, что люди могут отчислять инвестиции в новые инструменты, надежные и поддерживаемые государством. Эти механизмы позволят создать подушку безопасности и сформировать резервы для решения важных жизненных проблем.

РИА «Новости»

Поправки к законопроекту о едином налоговом вычете по НДФЛ

Изменения предполагают синхронизацию положений Налогового кодекса с законом о негосударственных пенсионных фондах, в которых предусмотрено создание ПДС, рассказали в Минфине.

«Кроме того, предусмотрены дополнительные положения для упрощения процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан», — добавили в министерстве.

Проект поправок предполагает единый налоговый вычет по НДФЛ в пределах 400 тысяч рублей в год для долгосрочных сбережений. Документ также предусматривает обязанность по предоставлению негосударственными пенсионными фондами в налоговые органы сведений, связанных с заключением договоров долгосрочных сбережений. Это позволит обеспечить контроль за предоставлением вычетов.

РИА «Новости»

Какая польза от нового налогового вычета

В России принимают множество мер для стимулирования долгосрочных вложений и сбережений населения, рассказал «360» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

«В принципе, такая инициатива очень правильная. <…> Этот инструмент для развития российской экономики до сих пор, в общем-то, недостаточно использовался. Ну и вот эта новая инициатива, она как раз позволит в большей степени использовать долгосрочные сбережения граждан», — подчеркнул специалист.

При этом, по словам эксперта, налоговый вычет в 400 тысяч может показаться несущественным владельцам большого объема сбережений. С другой стороны, государство заинтересовано в дополнительных деньгах, которые приходят в экономику, а также в том, чтобы поддержать наименее обеспеченную часть российского общества.

Именно поэтому, соответственно, ограничения вот по этому новому налоговому вычету и предусматриваются. Максим Чирков экономист

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Польза в условиях санкций

В условиях санкций, когда есть трудности с привлечением средств с внешних рынков, использование внутренних ресурсов и инвестиционных возможностей является самым правильным решением, которое может принять руководство любой страны.

«Я думаю, что в ближайшие годы мы увидим еще много инициатив, чтобы использовать все-таки сбережения российских граждан более эффективно для того, чтобы давать льготы наименее обеспеченной части общества, ну и, соответственно, уменьшать количество людей, которые испытывают финансовые трудности по тем или иным причинам», — заключил эксперт.

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С начала 2024 года в России увеличили размер расходов, которые можно учесть при исчислении НДФЛ в рамках социального налогового вычета. Россияне могут вернуть часть трат на обучение, лечение и фитнес. Совокупный размер учитываемых социальных налоговых вычетов увеличится с 120 тысяч до 150 тысяч рублей.

В Госдуме предлагали увеличить вдвое размер стандартных вычетов за каждый месяц налогового периода, предоставляемых родителям и усыновителям, на обеспечении которых находятся дети. Те же меры предлагали распространить на приемных детей, опекунов и попечителей.