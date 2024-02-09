Деньги 09 февраля 2024, 10:19 Правительство одобрило поправки о налоговом вычете по НДФЛ для долгосрочных сбережений Кабмин России одобрил новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год РИА «Новости»

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Правительство России одобрило проект поправок к законопроекту по НДФЛ для долгосрочных сбережений россиян. Подробности сообщили на сайте Министерства финансов России.

«Одобрен проект поправок ко второму чтению законопроекта, которым вводится единый налоговый вычет по НДФЛ (в пределах 400 тысяч рублей в год) для долгосрочных сбережений», — указано в сообщении.

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Есть и другие положения для упрощения процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения. В том числе негосударственные пенсионные фонды должны будут предоставлять данные о заключении договоров долгосрочных сбережений для контроля за предоставлением вычетов.

В начале мая Минфин объявил, что решил сохранить ставку на доходы физических лиц на уровне 13% для работающих на удаленке из-за границы россиян. Но если годовой доход превысит пять миллионов рублей — ставка незначительно вырастет до 15%.

Ранее вычет по НДФЛ при продаже жилья предложили увеличить до двух миллионов рублей. Законопроект в Госдуму внесла группа депутатов фракции ЛДПР. По данным депутатов, за пять лет цена за квадратный метр на первичном рынке выросла на 110%, а на вторичном — на 60%.