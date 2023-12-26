Деньги 26 декабря 2023, 04:07 Россиянам рассказали, сколько налогов можно вернуть в следующем году Юрист Килинкарова: с 2024 года увеличится сумма вычета из налога Pixabay

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С 2024 года увеличится сумма расходов, которую можно учесть при исчислении НДФЛ в рамках налогового вычета. Сколько можно будет вернуть, в интервью «Прайм» рассказала доцент СПбГУ, научный руководитель программы магистратуры «Налоговое право и налоговое консультирование» Елена Килинкарова.

При исчислении НДФЛ россияне смогут вернуть часть расходов на лечение, фитнес и обучение. Со следующего года совокупный размер учитываемых налоговых вычетов вырастет со 120 тысяч до 150 тысяч рублей. С 2024 года также повысится размер вычета на обучение детей и подопечных — с 50 тысяч до 110 тысяч рублей на каждого.

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Порядок получения вычета останется прежним. Необходимо подать налоговую декларацию в НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства, или через работодателя.

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