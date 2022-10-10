Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти привело к панике в Белом доме | 360°

Мир 10 октября 2022, 04:11 Поделиться Telegram

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Viber Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти привело к панике в Белом доме Fox News: США в панике от решения ОПЕК+ резко снизить добычу нефти РИА «Новости»

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Белый дом в панике, западные страны шокированы — решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти продолжают обсуждать в американских СМИ. Ведущий Fox News Брайан Килмид объяснил это страхом перед ростом цен на бензин и электроэнергию.

«ОПЕК+ шокировал свободный мир внезапным сокращением добычи, которое определенно будет означать, что еще больше ваших денег <…> будет расходоваться на отопление вашего жилья и на более высокие цены на бензин для вашего транспорта», — отметил Килмид.

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Он выразил сомнение, что США были готовы к этому решению.

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Телеведущий привел в пример времена, когда у власти был Дональд Трамп. Тогда, по словам журналиста, США добывали в день до 10 миллионов баррелей нефти. Этим, а также заключением контрактов на аренду нефтяных скважин, стоило бы заняться и Джо Байдену, считает Килмид.

Ведущий Fox News заявил, что Байден помогает «отстаивать интересы демократов, а не Америки».

Ранее газета The Washington Post высказала мнение, что решение ОПЕК+ поставило президента США перед дилеммой, как реагировать: попытаться добиться расположения саудитов или принять жесткие меры против Саудовской Аравии.

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