Забастовки и протесты в США из-за инфляции: подробности | 360°

Высокая инфляция в США почти привела к самой крупной забастовке работников железной дороги. Властям удалось прийти к компромиссу с профсоюзами — людям увеличат зарплату и улучшат условия работы. По словам американиста, тяжелая экономическая ситуация приводит к нехватке сотрудников и росту преступности.

В США намечалась самая масштабная с 1992 года забастовка работников железной дороги. В общей сложности в ней планировали принять участие 125 тысяч сотрудников. Причина протеста — недовольство новыми положениями документа от совета директоров. По нему зарплата повышается на 24% в течение пяти лет. Однако железнодорожники отметили, что годовая инфляция 8-9% превысит указанные темпы повышения зарплаты, писало американское агентство Bloomberg.

Источник фото: unsplash

Власти вели переговоры с грузовыми железнодорожными компаниями и профсоюзами для того, чтобы не допустить остановки работы поездов. Американская пассажирская компания Amtrak начала даже вносить корректировки в свою работу, поскольку забастовка могла затруднить перевозки.

В итоге стороны нашли компромисс. Работникам американской железной дороги увеличат зарплату, улучшат условия работы и позаботятся об их медицинской страховке.

Администрация президента США Джо Байдена опасалась нарушения цепочек поставок еды, химических веществ для водоочистных сооружений и других важных продуктов по всей стране. Власти также беспокоились из-за возможной нехватки продовольствия в магазинах и, как следствие, повышения цен.

Протест и высокая преступность

По словам политолога и американиста Рафаэля Ордуханяна, несостоявшаяся забастовка беспрецедентна, поскольку за последние 30-40 лет так много людей не участвовали в стачках.

«В Великобритании была забастовка железнодорожников, но ее масштабы в США больше. В Штатах захотели 125 тысяч человек бастовать — это о чем-то говорит», — рассказал эксперт.

Источник фото: unsplash

По словам Ордуханяна, изначально администрация Байдена не смогла вовремя договориться с рабочими. Ордуханян отметил, что в США сократили до 40% железнодорожных перевозок. Из-за этого в стране не могли поставлять химические вещества для водоочистных сооружений.

В итоге власти решили возить некоторую часть грузов на грузовиках, но даже здесь возникли определенные сложности. Из-за цен на газ отрасль столкнулась с нехваткой до 80 тысяч водителей.

На высокую инфляцию и рост стоимости жизни реагируют не только работники железных дорог. Более 1300 журналистов издания The New York Times не хотят возвращаться на рабочие места в офис. Работа не из дома в период высокой инфляции ведет к тому, что работникам приходится тратить больше денег на бензин, поездку на работу, обеды и одежду. А их зарплата при этом не увеличивается, писало американское издание The New York Post.

По мнению Ордуханяна, подобные ситуации будут наблюдать и в других сферах на фоне растущей инфляции и экономического кризиса. Он отметил, что в некоторых штатах нарастает волна преступности, а полицейских не хватает.

«В Новом Орлеане среднее время приезда полиции составляет два часа. Убийств и насилия стало столько, что немыслимо представить», — рассказал эксперт.

Американист добавил, что с одной стороны, люди отказываются ходить на работу из-за высокой стоимости жизни, а с другой, их пугает преступность на улице.

