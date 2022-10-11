Небензя назвал целью НАТО ослабление или победу над Россией | 360°

Мир 11 октября 2022, 00:20 Поделиться Telegram

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Viber Небензя назвал целью НАТО ослабление или победу над Россией Постпред РФ при ООН Небензя: НАТО хочет победить или ослабить Россию РИА «Новости»

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Страны Североатлантического альянса преследуют цель ослабить или победить Россию. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании спецсессии Генассамблеи организации по ситуации на Украине.

Россия предложила провести тайное голосование по резолюции США, осуждающей проведение референдумов на освобожденных территориях. Албания не поддержала инициативу, поэтому формат голосования оставили открытым.

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«Заявляем наш решительный протест против вопиющего порядка ведения заседания», — привел ТАСС слова Небензи.

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Постпред России отметил, что американская резолюция стала еще одним шагом к расколу ООН. США прибегли к низкопробной и беспрецедентной провокации в Совбезе, чтобы возобновить спецсессию.

«Нам предлагалось поддержать документ, в котором мы осуждали бы самих себя. При чем тут поддержание мира и безопасности или поиск путей урегулирования конфликта? Это еще один шаг к расколу и эскалации», — заявил Небензя.

По его мнению, страны НАТО хотят победить или ослабить Россию.

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