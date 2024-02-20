Деньги 20 февраля 2024, 23:52 Самозапрет на выдачу кредитов. Как будет работать новый закон Юрист Комсолев: самозапрет на выдачу кредитов защитит определенное число россиян Nikolay Gyngazov / Global Look Press

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Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект, благодаря которому россияне смогут оформить самозапреты на выдачу кредитов. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что мера поможет защитить людей от мошенников. Подробнее о законе — в материале «360».

Что такое самозапрет на выдачу кредитов

Самозапрет на кредитование представляет собой ограничение, которое банк накладывает на онлайн-операции по заявлению клиента. Запретить можно не только кредитование, но и другие финансовые операции.

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Услуга направлена на ограничение возможности оформления займов или выполнение денежных операций без ведома клиента. Центробанк еще в июне 2022 года дал финансовым учреждениям указание, согласно которому они должны были дать клиентам возможность самостоятельного запрета на онлайн-операции.

Как оформить самозапрет

Подать заявление для установления или снятия запрета можно неограниченное количество раз. Обращение направляется в бюро кредитных историй через сайт «Госуслуги» или МФЦ. Обязательным для получения услуги является наличие ИНН.

Данные об установленном или снятом самозапрете внесут в кредитную историю в течение дня, если бюро получило заявление от физлица до 22:00 по московскому времени. В ином случае — на следующий день.

Банки и микрофинансовые организации перед выдачей потребительских кредитов и займов должны будут проверять, есть ли в кредитной истории заемщика сведения о самозапрете. При их наличии кредитор обязан отказать в выдаче денег.

РИА «Новости»

Зачем нужен закон о самозапрете на выдачу кредитов

Документ предполагает, что россияне смогут установить запрет на выдачу кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями. При этом под самозапрет не попадают кредиты, обеспеченные ипотекой или транспортным средством, а также договоры кредита на образование в рамках господдержки.

Законопроект о самозапрете на выдачу займов внесли в Госдуму в апреле 2023 года. Инициаторами идеи стала группа депутатов во главе с представителем партии «Справедливая Россия — За правду» Анатолием Аксаковым.

В пояснительной записке к законопроекту уточнили, что цель документа — предотвратить случаи мошенничества для получения кредитов третьими лицами с помощью чужих персональных данных.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Такая отсрочка необходима, чтобы принять ряд нормативных актов и технологически донастроить «Госуслуги». МФЦ должны реализовать возможность предоставления услуги до 1 сентября 2025 года. К этом моменту им нужно подготовить системы своих сотрудников к бесперебойному приему заявлений.

РИА «Новости»

Как будет работать самозапрет на выдачу кредитов

Всевозможные ограничения для того, чтобы человек не взял кредит — это актуальная тема, рассказал «360» правозащитник, судья в отставке, судебный юрист Владимир Комсолев.

Он привел в пример случаи, когда люди вносят в Росреестр запрет на совершение сделок от их имени, отзывая его, когда такая необходимость пропадает.

«Когда пишется заявление, и человек инициирует все запреты на подобного рода получения кредитов с одной стороны, это, безусловно, хорошо. Но когда мы говорим о получении займов от третьих лиц, насколько это будет работать в частном порядке, пусть это не кредит, пусть это там другая форма займа, — это также коммерческий интерес», — отметил юрист.

РИА «Новости»

Плюсы и минусы самозапрета на получение кредита

Лицо, заинтересованное в получении или неполучении кредита, имеет право написать заявление, которое может и отозвать. С одной стороны — государство взяло на себя мониторинг и контроль над людьми, которые набирают кучу кредитов, и предоставило им возможности и гарантии того, чтобы они себя сдерживали.

А с другой стороны — предоставляют также право отзывать поданное заявление. Поэтому, «слово дал, слово взял». Это от лица, заявившего намерение получить кредит. Владимир Комсолев правозащитник

По его словам, на каком-то этапе благодаря закону уменьшится количество получаемых кредитов. Среди населения есть категория, которая очень перекредитована.

«Но, с другой стороны, откуда им получать деньги, если не перекредитовываться. Тут факторы, которые толкают людей на получение кредитов — это вынужденная мера. Поэтому все, что связано с интересами мошенников, подающих от имени лица дистанционно или через интернет-сервисы на получение кредита, это не сдерживающий фактор. Это фактор, прямо отражающий отсутствие намерения получения кредита», — объяснил эксперт.

РИА «Новости»

В какой-то мере определенное количество россиян будут защищены от того, чтобы от их имени подавали заявки на кредиты.

«В этой части регулирование необходимо, потому что кто-то получил кредит, деньги перечислились третьим лицам, например, и где потом искать этих людей?» — сказал Комсолев.

Поэтому банки вводят новые гарантии: в течение того или иного времени, нескольких дней, деньги могут не поступать. В этом случае будут защищены интересы как заемщика, так и получателя денег.

Тех лиц, которые не перекредитовывались, их безусловно, это защитит. Остальных лиц, которые намерены в силу экономических финансовых проблем перекредитовываться, это не будет останавливать. Владимир Комсолев правозащитник

РИА «Новости»

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев прокомментировал закон о самозапрете на выдачу кредитов и подчеркнул, что норма действительно защитит людей от мошенников. По его словам, злоумышленники могут оформить кредит, имея лишь фотографию паспорта и сведения о человеке.

Депутат Алексей Говырин отметил, что закон призван защитить людей от мошенников, когда те берут кредиты и микрозаймы на чужое имя. Он также предупредил, что злоумышленники могут придумать новые методы, поменяв схему обмана и приспособившись к новым условиям.