20 февраля 2024, 16:56
«Может действительно многих подстраховать». Юрист — о самозапрете на выдачу кредитов
Юрист Воробьев назвал важным закон о самозапрете на выдачу кредитов
Депутаты Госдумы приняли закон о праве россиян устанавливать себе запрет на оформление потребительских кредитов или займов. Такая мера действительно защитит людей от мошенников, рассказал «360» юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев.
«Это очень важная на самом деле инициатива, и вообще само по себе такое ограничение может действительно многих подстраховать от несанкционированной выдачи кредита с помощью воровства данных людей посторонними лицами», — подчеркнул специалист.
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Он обратил внимание, что очень часто поступают обращения от россиян, которые узнали о кредите только из суда или из выписки по кредитной истории. Мошенники используют номера телефонов посторонних людей и чужие паспортные данные для оформления займов, объяснил Воробьев.
«Часто приходится обращаться в суд для того, чтобы признать незаключенным договор и внести изменения в кредитную историю о том, что никаких кредитов на самом деле не оформлялось. Это касается в первую очередь микрозаймов, потому что очень много мошенничества делается именно с помощью микрозаймов», — добавил юрист.
Эта проблема всплывает у разных людей и россияне действительно от этого не застрахованы, считает эксперт.
Имея фотографию вашего паспорта, имея в принципе сведения о вас, люди каким-то образом без использования даже ваших «Госуслуг» оформляют кредит, и это все очень чревато.
Василий Воробьев
юрист
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о праве россиян устанавливать запрет на заключение договоров потребительских кредитов или займов 20 февраля. Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что это позволит россиянам защитить себя от мошенников.
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