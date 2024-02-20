Эксклюзив 20 февраля 2024, 16:28 «Оградить себя от рисков». Самозапрет на кредиты защитит россиян от мошенников Депутат ГД Говырин: самозапрет на кредиты защитит от мошенников и лишних трат Freepik

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Госдума во втором и третьем чтениях приняла проект о праве россиян запрещать себе брать кредиты или займы. Депутат, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал «360», что с 1 марта 2025 года жители таким образом смогут защититься от мошенников, не давая оформлять на себя онлайн-кредиты.

«Мера призвана защитить людей от мошеннических действий, когда злоумышленники берут кредиты и микрозаймы на чужое имя. Согласно законопроекту, подобные заявления будут приниматься исключительно через портал „Госуслуги“ или при посещении МФЦ. После регистрации на сайте гражданин сможет подать электронное заявление, указав свой ИНН. Эта информация автоматически поступит во все бюро кредитных историй», — сообщил депутат.

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Пока этого не сделано, сам же сайт «Госуслуги» остается одной из самых уязвимых лазеек для финансовых мошенников, которые оформляют на людей микрозаймы, кредитные карты. Аферисты различными способами выманивают доступы к учетной записи на «Госуслугах», где хранятся персональные данные россиян и получают возможность подтверждать действия в Сети.

Еще законопроект защитит от спонтанных покупок — кредиты выдаются онлайн за несколько минут. Но если придется ехать в банк, чтобы снимать самозапрет, то спонтанный покупатель может передумать тратиться на очередную ненужную вещь. Алексей Говырин депутат Госдумы

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«Период разогрева»

Говырин уточнил, что срок вступления в силу перенесли, потому что Центробанк в ближайшие полгода будет продолжать активно формировать базу данных о случаях и попытках переводить деньги без согласия клиентов. Это будут делать на основе информации, полученной от всех банков и различных операторов платежных систем.

«Она содержит большое количество параметров — уникальных идентификаторов, в том числе данные о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств. Сведения из базы также направляются во все банки. Это делается на основе ранее принятого в конце 2023 года законопроекта, благодаря которому автоматизирован обмен данными между Банком России и МВД России», — добавил собеседник «360».

Мошенническая адаптация

Важно понимать, что мошенники запросто могут придумать новый метод, поменяв схему обмана, адаптироваться к новым условиям. По мнению депутата, злоумышленники начнут обрабатывать своих жертв в течение двух дней, и этот период станет не «периодом охлаждения», а «периодом разогрева».

«Например, сейчас очень многие граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные, не осознавая, что счет и операция подозрительные. Причем многие граждане не учитывают, что самый популярный метод мошенничества, когда злоумышленники звонят банковским клиентам под видом „службы безопасности“ или „службы финансового мониторинга“ и сообщают о том, что по карте якобы совершена подозрительная операция. Под предлогом спасения денежных средств они заставляют клиента совершить ряд действий, чтобы украсть деньги с его счета», — заявил Говырин.

Собеседник «360» пояснил, что по сути мошенники копируют тренды борьбы с подозрительными операциями, «а граждане на это клюют».

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Доверяй, но проверяй

Депутат подчеркнул, что важно понимать: при выявлении подобной подозрительной операции банк уведомит клиента не звонком, а просто заморозит операции по счету. Для получения информации и дальнейшей разблокировки, перевыпуска карты нужно будет обратиться в отделение банка, где все подробно объяснят. Клиент также может самостоятельно связаться с банком по официальному номеру, который указан на пластиковой карте или в реквизитах в договоре.

Самому клиенту точно никто не позвонит, не пришлет никаких ссылок и не заставит раскрывать данные. Самозапрет на кредиты через «Госуслуги» даст возможность гражданам добровольно оградить себя от рисков, в том числе в онлайн-приложениях. Важно предусмотреть обязательные уведомления о попытках взять кредит, а не как было раньше — после выдачи займа или кредита. Алексей Говырин депутат Госдумы

Это поможет своевременно выявлять незаконные действия злоумышленников, а меры в комплексе сделают систему кредитования более прозрачной и безопасной для граждан.

Ранее россиян предупредили о новом виде предпраздничных мошенничеств: преступники начали рассылать фальшивые уведомления служб доставки. Аферисты начали прибегать к технике запугивания, уверяя жертв, что если они не совершат то или иное действие, то посылку вернут обратно.