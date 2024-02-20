Важное 20 февраля 2024, 15:18 Россиянам позволили устанавливать самозапрет на кредиты Госдума разрешила россиянам запрещать себе брать кредиты с марта 2025 года РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о праве россиян устанавливать себе запрет на заключение договоров потребительских кредитов или займов. Председатель Вячеслав Володин отметил, что это позволит россиянам защитить себя от мошенников.

«Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», — сказал он.

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Володин рассказал, что установить самозапрет можно будет через сайт «Госуслуги» или в МФЦ. Оно будет отображаться в кредитной истории пользователя.

«Снять самозапрет человек сможет в любой момент, процедура также будет простой», — добавил председатель ГД.

Закон должен начать действовать с 1 марта 2025 года. Инициативу подготовили в ответ на многочисленные обращения россиян.

Ранее председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказывал, что введение нового механизма потребует технологической перенастройки систем, но защитит россиян от мошенников. Например, банки при оформлении кредита начнут запрашивать ИНН, чтобы проверить данные в специальном реестре.

По данным опроса, который прошел в августе 2023 года, около половины россиян хотели бы установить самозапрет на кредиты. Почти четверть респондентов ответили, что запретили бы брать кредиты своим пожилым родственникам, чтобы уберечь их от мошенников.