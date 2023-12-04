Деньги 04 декабря 2023, 19:47 🍖 Мясной кризис и яйцефляция. Почему базовые товары взлетели в цене Экономист Холод объяснил, почему дорожает базовая продуктовая корзина РИА «Новости»

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Ценники на продукты удивляют большую часть россиян, а некоторых даже пугают. Стоимость многих товаров первой необходимости, например яиц и мяса, ощутимо выросла. Объяснений может быть несколько: спрос, предновогодние закупки и сложности в работе предприятий. Как изменился прейскурант с прошлого года и что влияет на конечную цену, разбирался «360».

Омлет с сосисками на завтрак — роскошь декабря?

В российских магазинах заметно подорожали продукты, в основном изменения коснулись куриных яиц, мяса и колбасных изделий.

Стоимость одного десятка яиц с начала года увеличилась на 36,6%, встав в одну линию на продовольственном рынке с дорогими помидорами и бананами.

РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба не оставила проблему без внимания и предложила ретейлерам на время ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. Это позволит повысить ценовую доступность социально значимого продукта для россиян, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, в конце ноября вице-премьер Виктория Абрамченко поручила увеличить внутреннее производство курятины и яиц, сообщил РБК со ссылкой на источник.

Сейчас спрос на эту продукцию превышает предложение, вследствие чего растут цены.

Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин до 19 декабря должны изучить, как менялось потребление яиц и куриного мяса за последние три года, проанализировать данные и определить минимальные объемы производства, которых будет достаточно для удовлетворения спроса.

Куры-несушки в клетках птицеводческого завода в Краснодарском крае / РИА «Новости»

В топ «золотых» продуктов также попали пельмени: средняя стоимость одного килограмма в ноябре в несетевой рознице составила 394 рубля — это на 8% дороже, чем в ноябре прошлого года. Ценник мясных полуфабрикатов взлетел на 9%, достигнув 495 рублей за килограмм, сообщил Telegram-канал Shot.

Правда, спустя несколько часов Министерство сельского хозяйства опровергло эту информацию. По данным пресс-службы ведомства, которые привело РИА «Новости», за 10 месяцев 2023 год в стране увеличилось производство колбасы — на 2,5% Выпуск мясных полуфабрикатов, в том числе пельменей, нарастили на 6,2%. В Минсельхозе подчеркнули: динамика цен на колбасу и полуфабрикаты находится в пределах общей инфляции.

РИА «Новости»

На сколько подорожали продукты в России

К декабрю 2022-го цены на продовольственные товары были в основном стабильны и «взлетов» никаких не было, следует из квартального заключения Минэкономразвития. На некоторую сезонную продукцию (овощи, фрукты) ретейлеры повышали стоимость на привычные 3-5%. Другие продукты питания вовсе дешевели: среди них — сахар, макароны, крупа, мясная продукция те же яйца.

По данным Управления федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области, с которыми ознакомился «360», средняя цена за десяток куриных яиц в конце прошлого года составляла 85 рублей, килограмм свинины стоил 337 рублей, а охлажденная или замороженная курятина — 166 рублей.

Аналитики отметили: стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Подмосковью на конец декабря 2022 года составляла 5863,47 рубля. По сравнению с ноябрем рост составил 0,7%, с декабрем 2021-го — 5,5%.

РИА «Новости»

Почему дорожает самое нужное

Животные болезни — уничтожение целых производств

Одна из причин подорожания свинины и мясных полуфабрикатов на внутреннем рынке — недавняя вспышка африканской чумы свиней (АЧС), допустили аналитики. Инфекция проникала на предприятия и стремительно поражала свиней. Лечить животных от АЧС нельзя — заболевание смертельно.

Производителям приходилось уничтожать целое поголовье и снимать с продажи зараженную готовую продукцию. К примеру, на Кубани избавились от 57 тысяч инфицированных свиней. В результате началась острая нехватка сырья для дальнейшего производства и стали увеличиваться цены.

РИА «Новости»

Производителям курятины и яиц болезни животных нанесли еще больше вреда: грипп поражал целые птицефабрики. Только на одном из крупнейших в регионе предприятий в Вологодской области летом уничтожили 493 тысячи кур, сообщил заместитель губернатора региона Михаил Глазков.

Инфляция издержек — подорожание «всего-всего»

На ценник влияют не только «зараженная» продукция и опасная ситуация на предприятиях, но и инфляция, которая сильнее общего «экономического фона», отметил в разговоре с «360» доктор экономических наук, профессор и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

РИА «Новости»

«Есть понятие „эластичность спроса“ — люди покупают то, на что хватает денег. Есть товары, от которых отказаться нельзя, а есть те, от которых можно. Если дорожают мясо, рыба, овощи, фрукты, человек не будет их покупать, оставляя деньги на более дешевые базовые продукты, в частности куриные яйца — источник животного белка», — рассказал он.

Помимо высокого спроса на базовое и дешевое, стоимость яиц увеличилась из-за курса валют, подорожания логистики и импортных премиксов — кормовых добавок, без которых на производстве «каши не сваришь», добавил собеседник «360».

Подорожало абсолютно все, из чего «сделаны» яйца: работа птицеводов, содержание оборудования на птицефабриках, покупка зерна. Это совершенно явная инфляция издержек. Леонид Холод бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия

Незначительное подорожание мясных полуфабрикатов Холод связал с тем, что при производстве в них добавляют импортные прямые пищевые добавки. Кроме того, по ГОСТу в составе колбасы должна присутствовать небольшая доля говядины, которую обычно привозят из-за рубежа, уточнил эксперт.

«Кроме чисто валютной составляющей, импортные товары достаточно сильную инфляцию издержек имеют из-за усложнения логистики — серьезного фактора подорожания. Соответственно, чем больше агентов сделки, тем выше цена», — подытожил экономист.