Общество 01 декабря 2023, 09:59 ФАС призвала ретейлеров временно ограничить наценку на куриные яйца ФАС предложила ретейлерам временно ограничить наценку на яйца на уровне 5% Elena Mayorova/Global Look Press

Читать 360tv в

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ретейлерам на время ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ФАС отметили, что поддерживают социально ответственное поведение торговых сетей. Речь идет о добровольном ограничении наценки на продовольственные товары.

Реклама

«Служба предложила ретейлерам в числе прочего рассмотреть возможность расширить эту инициативу, ограничив наценку на все куриные яйца на уровне не более 5% в текущей ситуации как временную меру», — подчеркнули в ведомстве.

Письма служба направила в Союз независимых сетей России и торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли.

В ФАС уточнили, что подобное ограничение позволит повысить ценовую доступность социально значимого продукта для россиян.

В ноябре антимонопольная служба сообщила о проверке обоснованности оптово-отпускных цен на куриные яйца. Запросы отправили производителям и 10 федеральным ретейлерам.