Эксклюзив 04 декабря 2023, 15:31 Рост стоимости пельменей и колбасы объяснили в России Эксперт Карпов объяснил рост цен на колбасы и пельмени издержками производства РИА «Новости»

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Свинина и сделанные из этого мяса полуфабрикаты начали дорожать в России в связи с инфляционными издержками производителей. Об этом «360» рассказал эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.

«Мы в целом видим рост цен на мясную продукцию — курицу, говядину и свинину. Это отражается на стоимости полуфабрикатов и готовой продукции. Здесь нет ничего удивительного», — сказал он.

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Карпов отметил, что на отечественном рынке колбасных изделий высокая конкуренция, ценовая вилка находится в широком диапазоне. Поэтому потребитель всегда может для себя подобрать ту продукцию, которая ему доступна.

«На рынке есть инфляционные процессы, издержки производителей растут. У нас длительный период цены в этом сегменте стагнировали, в силу большого предложения по курице и свинине. Сейчас есть трудности, поэтому растут цены на курицу и свинину. При росте сырья происходит рост стоимости продукции», — добавил эксперт.

По его словам, иногда происходят скачки подорожания, когда поголовье животных страдают от последствий эпидемий или гриппов. Все это повлечет за собой рост стоимости уже готового продукта.

Ранее экономист Александр Латкин порекомендовал россиянам закупиться продуктами на Новый год как можно раньше, чтобы избежать повышения цен на рыбу и мясо.