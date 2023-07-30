Эксклюзив 30 июля 2023, 19:15 Больных животных ликвидируют. Карантин по АЧС ввели в Санчурском округе Кировской области Пресс-служба облправительства: в Санчурском округе Кировской области ввели карантин по АЧС Freepik

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В Санчурском муниципальном округе Кировской области ввели карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Позавчера на этой территории выявили три случая заболевания среди диких кабанов, все они погибли. Лабораторные исследования подтвердили, что причиной стала АЧС. Об этом «360» сообщила пресс-служба правительства региона.

Эпизоотический очаг установили в радиусе 20 километров от места происшествия, и под этот радиус попадают райцентр — Санчурск — и большинство муниципалитетов, поселков, сел Санчурского округа.

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«Там нет крупных сельхозпредприятий и вообще организованных больших свиноводческих комплексов, свиньи есть только в личных подсобных хозяйствах. Со вчерашнего дня начались обходы, перепись свиней в личных подсобных хозяйствах, животные будут изъяты. Охотники получили разрешение на отстрел диких кабанов», — пояснили в пресс-службе.

Африканская чума свиней для людей не опасна, но очень заразна для свиней. Это вирусное заболевание, которое распространяется только среди свиней и кабанов. Переносят его в основном дикие кабаны. Они могут перемещаться на большие территории, поэтому поражение может быть большим, добавила собеседница канала.

«Прививок от АЧС нет. Животные просто ликвидируются», — добавила она.

Других вариантов уничтожения очага заболеваемости не существует.