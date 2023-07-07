07 июля 2023, 00:41
💰Очередное повышение цен? Как новая идея ЦБ может привести к инфляции
Экономист Зубец: валютный курс плавает хаотично и ведет к инфляции и панике среди россиян
Курс рубля достиг очередного рекорда. Впервые с марта 2022 года он превысил 93 рубля за доллар. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что отечественная валюта начала снижение из-за динамики внешней торговли. Также она назвала плавающий курс «благом», которое показало свою эффективность как в периоды структурной трансформации, так и в спокойные времена. Но плохо не то, что он плавающий. Курс стал хаотичным и нестабильным, а это может привести к инфляции и панике среди россиян. «360» узнал, что об этом думают эксперты?
Экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев.
Конечно, Набиуллина лукавит. Ровно потому что она у нас ответственна за финансовый сектор. И вот такой плавающий курс рубля, конечно, выгоден для финансового сектора. <…> Не забывайте, что у нас 21 июля надвигается заседание совета директоров Центрального Банка, <…> на этом заседании будет первый раз за долгое время повышена, а не понижена ставка рефинансирования. Это означает, что банки будут зарабатывать еще больше. Хотя даже за первые четыре-пять месяцев они заработали абсолютно рекордную сумму за последние пять-шесть лет.
Поэтому Набиуллина лукавит в том смысле, что торговый баланс как-то сейчас влияет на курс рубля. Потому что у нас все равно позитивный торговый баланс. <…> Да, он не такой большой, как в прошлом году. Но тогда был совершенно экстремальный год, цены были запредельными и на газ, и на нефть. Естественно, что в 2022 году торговый баланс был абсолютно аномальным. Он был почти в пять раз больше, чем сейчас.
Но и сейчас он положительный. Если в прошлом году это было примерно 100 миллиардов долларов плюса, то сейчас 20 миллиардов долларов плюса. Если есть плюс, какой бы он ни был, это означает, что у нас долларов больше, чем рублей. Но при этом курс падает. Поэтому можно четко сказать, что это явная манипуляция курсом, которой руководят из финансового сектора. В том числе и [министр финансов Антон] Силуанов в этом деле заинтересован, и банки заинтересованы.
Силуанов заинтересован в том, чтобы бюджет был менее дефицитным. Но проблема в том, что при этом будут риски увеличения инфляции, так как у нас примерно 70-75% потребительских товаров импортные. При таких курсах у нас инфляция вырастет до 10-15%. И, показывая пальцем на это, Набиуллина повысит учетную ставку. Повысит учетную ставку, начнут банки еще больше зарабатывать.
В общем эта история — междусобойчик между Набиуллиной и Силуановым. Он добивается наполнения бюджета, а Набиуллина добивается улучшения экономического состояния банков. О населении, я так понимаю, ни один, ни другой не заботятся совсем.
Если у нас нормальный средневзвешанный курс, к которому экономика давно уже привыкла, это 75 [рублей за доллар], то сейчас он уже за 90. Это означает, что у нас практически на 30% обесценивание рубля. То есть в ближайшее время при таких значениях у нас будут резко увеличиваться закупочные цены на импортные товары. Потому что импортеры получают выручку в рублях, конвертируют ее в валюту. На эту валюту покупают новые товары. И они уже будут на 20%, а то и на 30% дороже чем те, которые мы покупали, к примеру, три месяца назад. А это уже инфляция.
В общем Набиуллина говорит, что мы боимся инфляции, и поэтому повысим учетную ставку. И своими же руками организовывает нам эту инфляцию. На мой взгляд, это немного странноватое поведение. Хотя я могу ее понять как человека, который отвечает за финансовый сектор. Я не могу ее понять как государственного деятеля, если она таковым является.
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Николаевич Зубец.
Сальдо счет текущих операций за первый квартал сократился в четыре раза. <…> Это баланс торговли товарами, услугами и всякого рода переводов (например, зарплат). Баланс упал. У нас небольшое положительное сальдо этого самого счета текущих операций. Это говорит о том, что приток валюты в Россию резко сократился в начале этого года по сравнению с тем, что было год назад. Так что в этом Набиуллина не лукавит.
С другой стороны, если в Россию сейчас придет фиксированный курс, от этого будут только большие проблемы. Как это было при советской власти. Мы помним, когда был фиксированный курс, по-моему, 60 копеек за доллар, а продавался он один к 10. Поэтому параллельно с фиксированным курсом тут же возник теневой и спекулятивный рынок валюты. Поэтому директивно устанавливать курс рубля не стоит.
Но лукавство позиции Центрального Банка состоит в том, что в принципе у ЦБ есть инструменты для сдерживания курса евро и укрепления рубля.
Следовало бы вернуть возврат валютной выручки. То есть на сегодняшний день обязательные продажи валютной выручки в России нет. Ну вот экспортеры заработали, и сюда они валюту привозят только в том объеме, который необходим для уплаты налогов, зарплат и так далее. Вся прибыль остается за границей на западных счетах. И если бы Центробанк ввел обязательную продажу хотя бы части валютной выручки, то объем валюты, поступающей на рынок был бы значительным. И тогда вот такого дефицита валюты на рынке не было. Это с одной стороны.
С другой стороны, надо понимать, что когда Набиуллина говорит о том, что плавающий валютный курс — это благо, валютный курс плавает неравномерно. Он может падать, быстро расти — то, что происходит сейчас.
Плавающий курс — это хорошо. Но если он кое-как плавает туда-сюда, то это нехорошо. Это порождает валютную панику. Люди видят, как курс буквально за пару дней увеличивается, к примеру, на 15 рублей за доллар, народ впадает в панику. И начинается ажиотажная скупка валюты.
Плюс к этому есть инфляция. Бизнес реагирует на историю с курсом валюты, повышая цены. Потому что закупки становятся более дорогими. Бизнес ссылается на негативную динамику курса рубля и начинает сразу повышать цены. То есть вполне возможен достаточно неприятный разгон инфляции. Вот это есть издержки плавающего курса. Плохо не то, что он плавает, он плавает хаотично. Это [показывает] слабость позиции Центрального Банка, потому что они не сумели удержать курс. Было бы нормально, если бы они обеспечили снижение, которое необходимо, но это снижение было бы плавным, предсказуемым и равномерным. А вместо этого мы получили скачок, который в очередной раз дестабилизирует валютный рынок.
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