Курс рубля достиг очередного рекорда. Впервые с марта 2022 года он превысил 93 рубля за доллар. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что отечественная валюта начала снижение из-за динамики внешней торговли. Также она назвала плавающий курс «благом», которое показало свою эффективность как в периоды структурной трансформации, так и в спокойные времена. Но плохо не то, что он плавающий. Курс стал хаотичным и нестабильным, а это может привести к инфляции и панике среди россиян. «360» узнал, что об этом думают эксперты?

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Экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев.

Конечно, Набиуллина лукавит. Ровно потому что она у нас ответственна за финансовый сектор. И вот такой плавающий курс рубля, конечно, выгоден для финансового сектора. <…> Не забывайте, что у нас 21 июля надвигается заседание совета директоров Центрального Банка, <…> на этом заседании будет первый раз за долгое время повышена, а не понижена ставка рефинансирования. Это означает, что банки будут зарабатывать еще больше. Хотя даже за первые четыре-пять месяцев они заработали абсолютно рекордную сумму за последние пять-шесть лет.

Поэтому Набиуллина лукавит в том смысле, что торговый баланс как-то сейчас влияет на курс рубля. Потому что у нас все равно позитивный торговый баланс. <…> Да, он не такой большой, как в прошлом году. Но тогда был совершенно экстремальный год, цены были запредельными и на газ, и на нефть. Естественно, что в 2022 году торговый баланс был абсолютно аномальным. Он был почти в пять раз больше, чем сейчас.

РИА «Новости»

Но и сейчас он положительный. Если в прошлом году это было примерно 100 миллиардов долларов плюса, то сейчас 20 миллиардов долларов плюса. Если есть плюс, какой бы он ни был, это означает, что у нас долларов больше, чем рублей. Но при этом курс падает. Поэтому можно четко сказать, что это явная манипуляция курсом, которой руководят из финансового сектора. В том числе и [министр финансов Антон] Силуанов в этом деле заинтересован, и банки заинтересованы.

Силуанов заинтересован в том, чтобы бюджет был менее дефицитным. Но проблема в том, что при этом будут риски увеличения инфляции, так как у нас примерно 70-75% потребительских товаров импортные. При таких курсах у нас инфляция вырастет до 10-15%. И, показывая пальцем на это, Набиуллина повысит учетную ставку. Повысит учетную ставку, начнут банки еще больше зарабатывать.

В общем эта история — междусобойчик между Набиуллиной и Силуановым. Он добивается наполнения бюджета, а Набиуллина добивается улучшения экономического состояния банков. О населении, я так понимаю, ни один, ни другой не заботятся совсем.

Если у нас нормальный средневзвешанный курс, к которому экономика давно уже привыкла, это 75 [рублей за доллар], то сейчас он уже за 90. Это означает, что у нас практически на 30% обесценивание рубля. То есть в ближайшее время при таких значениях у нас будут резко увеличиваться закупочные цены на импортные товары. Потому что импортеры получают выручку в рублях, конвертируют ее в валюту. На эту валюту покупают новые товары. И они уже будут на 20%, а то и на 30% дороже чем те, которые мы покупали, к примеру, три месяца назад. А это уже инфляция.