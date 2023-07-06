Деньги 06 июля 2023, 11:16 Ослабление курса рубля объяснили в Центробанке Председатель ЦБ Набиуллина объяснила ослабление рубля динамикой внешней торговли РИА «Новости»

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Курс российской валюты начал снижение из-за динамики внешней торговли. Об этом этом на Финансовом конгрессе Банка России сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее слова привело РИА «Новости».

«Движение курса рубля во многом определяет динамика внешней торговли, нужно смотреть на этот показатель», — сказала она.

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Глава регулятора подчеркнула, что в первом квартале 2023 года положительный счет текущих операций был в пять раз меньше, чем в 2022 году

«Динамика курса рубля несет проинфляционные риски. При принятии решений по ключевой ставке мы это учтем», — отметила председатель ЦБ.

Также Набиуллина отметила, что доверие к Центробанку в России растет, несмотря на инфляционные шоки.

«Мы делаем вывод, что плавающий курс, таргетирование инфляции и текущий режим денежно-кредитной политики показали свою эффективность как в периоды структурной трансформации, так и в спокойные времена», — добавила она.

По состоянию на 6 июля курс отечественной валюты к доллару превысил 93 рубля, это максимум с 29 марта 2022 года.