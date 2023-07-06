Деньги 06 июля 2023, 10:55 Курс доллара превысил 93 рубля и показал новый максимум Данные Мосбиржи: курс доллар взлетел выше 93 рублей РИА «Новости»

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Утром 6 июля курс доллара вырос до 93,4 рубля, об этом говорят данные Мосбиржи. В последний раз такие показатели были 29 марта 2022 года.

Тем временем по состоянию на 10:27 евро перешагнул порог в 101 рубль — за него давали 101,54 рубля. Это тоже максимум с конца 2022 года.

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Накануне американская валюта стоила чуть более 91 рубля, а европейская — свыше 99 рублей. Повышение курса наблюдается уже вторую неделю подряд. Глава Банка России Эльвира Набиуллина уже высказалась по этой теме.

«Сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, мы это будем учитывать при принятии решений по ключевой ставке», — заявила она. Ее процитировало РИА «Новости».

Руководитель «Сбера» Герман Греф считает, что никаких проблем в связи с повышением курса евро и доллара у российских банков не будет. По его словам, этот сектор всегда умело подстраивается под текущие обстоятельства.