Деньги 18 февраля 2023, 03:34 Бизнес со сверхдоходами обложили взносом. Добровольный он только по названию Доктор экономических наук Зубец: бизнес поторгуется с кабмином за добровольный взнос РИА «Новости»

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Правительство России ведет обсуждение о единовременном налоговом взносе в бюджет с крупного бизнеса. Вопрос пока окончательно не решен, потому что предприниматели, которые в конце прошлого года столкнулись с налоговым перерасчетом, увеличивать свои расходы не хотят. Но в связи с возникшим дефицитом государственного бюджета достать свои кошельки крупному бизнесу все же придется.

Налоговый маневр

В конце декабря 2022 года власти регионов пожаловались на существенное падение доходов бюджетов из-за сокращения поступлений налога на прибыль от крупных компаний. Причина заключалась в весеннем решении правительства, принятом на фоне резкого ослабления рубля.

У многих компаний есть кредиты, депозиты или ценные бумаги номинированные в валюте. С них компании также платили доход на прибыль. Но при курсе в 100 рублей за доллар суммы становились для бизнеса астрономическими и грозили банкротством.

РИА «Новости»

Если раньше фирмы сами разбирались с разницами курсов в конце каждого месяца, для уплаты авансом налога на прибыль в региональные (17%) и федеральный (3%) бюджет, то в конце марта кабмин разрешил с 2022 по 2024 годы не учитывать при расчете прибыли положительную разницу валютного курса до полного погашения кредита.

Компании сэкономили на полученных процентах, показывая меньшую прибыль и уплачивая меньше налогов. Так как средства бюджеты получали авансом, то «переплату» бизнесу вернули. В результате регионы потеряли в деньгах почти в два раза.

В Госдуме и Совете Федерации потребовали отменить норму о разнице цифровых курсов при учете прибыли бизнеса. В результате предприниматели в конце 2022 года доплатили налоги с денег, которые им удалось сэкономить.

В конце 2022 года ФНС и Минфин заставили предпринимателей доплатить налог на прибыль с положительной курсовой разницы. Речь идет о сумме в 1,8 триллиона рублей, из которых 286 миллиардов ушла в государственный бюджет.

Новая норма

В начале 2023 года правительство предложило крупному бизнесу внести разовый взнос из средств, которые они заработали в удачном 2022 году. Первым об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал», — заявил он.

Вице-премьер отметил, что это не повышение налогов, а понятие windfall tax (налог на непредвиденную прибыль), в виде единовременного взноса.

Против такого решения выступили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Там напомнили, что бизнес уже пополнил бюджет после перерасчета налога. Кроме того там отметили, что против добровольной уплаты налогов могут выступить акционеры или совет директоров.

В качестве альтернативы глава организации Александр Шохин предложил повысить на 0,5 ставку налога на прибыль, которая сейчас составляет 20%. Также он предложил расширить сферу государственно-частного партнерства, выпустить облигации федерального займа, привязанные к дефициту бюджета или обязать все компании вложить инвестиции в социальные проекты.

Минфин на такой шаг не пошел. Там объяснили, что взнос внесут только компании, получившие конъюнктурный доход (то есть выше среднего), а повышение ставки налога коснется всех, поэтому эта мера приведет к неравным условиям.

РИА «Новости»

«Здесь в первую очередь необходимо рассматривать тех, кто извлек сверхдоходы за предыдущие два года, и уже на этом основании принимать решение о взносе, который, как ожидается, будет добровольным», — отметили в министерстве.

Кроме того, повышение налога вступит в силу с 1 января, когда начнется новый финансовый год. А деньги нужны уже сейчас.

Государственный бюджет в январе 2023 года оказался дефицитным. Показатель стал рекордным за многие годы: 1,8 триллиона рублей против профицита в 125 миллиардов в прошлом году.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что практика единовременного взноса с предпринимателей, получивших сверхдоходы распространена и в других странах. При этом он отметил, что ключевой в проекте является слово «добровольный», но бизнесу нужно учитывать реалии и потребности страны.

Налоговый вместо добровольного

Министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что дополнительный сбор с доходов крупного бизнеса за 2021–2022 годы реализуют через налоговый инструмент. По его словам, общая сумма составит 300 миллиардов рублей.

Он пояснил, что речь идет о специальных поправках в законодательство и коснется только сверхдоходов, которыми «бизнес готов поделиться с государством».

Я уверен, что в ближайшее время мы найдем тот оптимальный для бизнеса инструмент, которым он будет участвовать в финансировании государственных программ Антон Силуанов. Министр финансов России.

Силуанов добавил, что сборы не коснутся компаний топливно-энергетического сектора, по которому уже приняли ряд налоговых мер, которые помогают собирать ренту со сверхприбыли, а также малого и среднего бизнеса.

Бизнес пошел в торг

Самый большой доход среди предпринимателей вне нефтегазовой отрасли в 2021 году получили финансисты. Но до этих средств сейчас уже не дотянуться. В 2022 году по прибыли лидировали сырьевики, связанные с черными и цветными металлами. Об этом «360» рассказал директор института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец.

«Проблема состоит в том, что компании, которые заработали прибыль в 2022 году не факт, что они заработают сейчас. Поэтому вопрос, если сейчас правительство изымает прибыль 2022 года, то кто придет на помощь, если у компании возникнут проблемы в этом году?» — отметил он.

Эксперт пояснил, что речь идет прежде всего о металлургах, которые из-за санкций не могут экспортировать свой товар в Европу. При этом черные металлы продать в другие страны сложно, потому что там свое производство стали.

Многие компании уже сейчас используют свои значительные ресурсы для помощи армии, поэтому брать с них что-то еще, довольно странно. Они поставляют вооружения и платят дополнительные премии людям, которые уехали на фронт. Ситуация непонятная. С кого и сколько брать тоже непонятно Алексей Зубец. Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России, доктор экономических наук.

Он подчеркнул, что сейчас компании станут торговаться с правительством, с кого и сколько брать. Кроме сырьевиков есть еще банки, производители цветных металлов. Но на деле перечень компаний, которым придется раскошелиться не очень велик.