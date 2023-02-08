Деньги 08 февраля 2023, 15:06 Владельцам крупного бизнеса в России грозит уплата однократного добровольного взноса Вице-премьер Белоусов: в РФ не планируют поднимать налоги для крупного бизнеса через взнос freepik

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Правительство России прорабатывает с представителями крупного бизнеса добровольный однократный взнос в бюджет страны. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Его процитировал ТАСС.

Он подчеркнул, что этот взнос не является повышением налогов.

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«Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует», — подчеркнул Белоусов.

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Таким образом он прокомментирован недавний материал от СМИ-иноагента The Bell. Журналисты этого издания рассказали, что российское правительство предложило представителям крупного бизнеса сделать разовый платеж в бюджет в размере 200-250 миллиардов рублей. При этом владельцы больших компаний выдвинули свой проект. Они предложили в текущем году повысить налог на прибыль. По их мнению, релевантным было бы увеличение на 0,5 процентного пункта (п. п.) — до 20,5%.

При обсуждении материала от СМИ-иноагента Белоусов размер взноса не указал. Однако он подчеркнул, что речь идет о разовом платеже, который коснется только крупных компаний. По его словам, такие игроки в первой половине прошлого года получили значительную прибыль.

При этом, согласно предварительным данным Минфина, дефицит федерального бюджета по итогам января 2023 года составил 1,76 триллионов рублей, а профильный закон предусматривает уход в минус за весь год на 2,93 триллиона рублей.