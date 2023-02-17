Деньги 17 февраля 2023, 12:59 Кабмин проработает идею добровольных взносов от бизнеса в бюджет страны Песков назвал мировой практикой добровольный взнос с бизнеса в бюджет страны РИА «Новости»

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Правительство России проработает с предпринимателями возможность добровольных денежных взносов в бюджет государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого привел ТАСС.

«Это достаточно распространенная мировая практика, ее в разные периоды применяли в разных странах», — отметил официальный представитель Кремля.

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Песков подчеркнул, что контакты с представителями бизнеса идут на правительственном уровне.

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«Нужно немного подождать, все нюансы прорабатываются», — отметил он.

Речь, добавил пресс-секретарь Владимира Путина, идет исключительно о добровольных взносах. Тем не менее предприниматели должны сами понимать актуальные потребности государства и существующие реалии.

«Взаимодействие бизнеса и руководства страны является дорогой с двусторонним движением, хотя мы находимся на одной стороне», — заметил Песков.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что кабмин прорабатывает идею однократного крупного взноса в бюджет государства со стороны предпринимателей.