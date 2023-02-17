17 февраля 2023, 12:59
Кабмин проработает идею добровольных взносов от бизнеса в бюджет страны
Песков назвал мировой практикой добровольный взнос с бизнеса в бюджет страны
Правительство России проработает с предпринимателями возможность добровольных денежных взносов в бюджет государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого привел ТАСС.
«Это достаточно распространенная мировая практика, ее в разные периоды применяли в разных странах», — отметил официальный представитель Кремля.
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Песков подчеркнул, что контакты с представителями бизнеса идут на правительственном уровне.
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«Нужно немного подождать, все нюансы прорабатываются», — отметил он.
Речь, добавил пресс-секретарь Владимира Путина, идет исключительно о добровольных взносах. Тем не менее предприниматели должны сами понимать актуальные потребности государства и существующие реалии.
«Взаимодействие бизнеса и руководства страны является дорогой с двусторонним движением, хотя мы находимся на одной стороне», — заметил Песков.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что кабмин прорабатывает идею однократного крупного взноса в бюджет государства со стороны предпринимателей.
Бюджет России
Дмитрий Песков
Бизнес
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