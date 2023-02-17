Деньги 17 февраля 2023, 18:00 Названа сумма, которую бюджет России получит от взносов бизнеса Силуанов сообщил о планах реализовать взносы в бюджет от бизнеса через налоговые поправки РИА «Новости»

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Министерство финансов России согласовывает с представителями крупного бизнеса взносы в государственной бюджет от части сверхдоходов, полученных в 2021 и 2022 годах, рассчитывая получить примерно 300 миллиардов рублей. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал глава ведомства Антон Силуанов.

«Скорее всего, подготовим специальные поправки в Налоговый кодекс, мы это обговаривали. Вероятно, взносы пойдут с части сверхдоходов бизнеса за прошлые годы. На данный момент рассматриваем 2021 и 2022 годы», — сообщил он.

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Силуанов уточнил, что нефтегазовый сектор и малый бизнес к этой инициативе не привлекут.

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«Всего рассчитываем получить около 300 миллиардов рублей. Мы очень благодарны всем представителям бизнеса, что пошли навстречу. Средства поддержат инфраструктурные и социальные расходы, которые в 2023 году активно финансируются», — заключил глава Минфина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что добровольные взносы бизнеса в бюджет государства являются обычной мировой практикой.