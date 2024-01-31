Эксклюзив 31 января 2024, 12:02 Базовое вино в России подорожает в полтора раза. Вся проблема в акцизах Сомелье Руденко: в России из-за повышения акциза подорожает вино РИА «Новости»

Читать 360tv в

Импортное вино в России в базовом ценовом сегменте подорожает в полтора раза из-за новой пошлины и повышения акциза. Отечественные марки тоже повысят цены до 700 рублей за литр. Действия правительства подстегнут изменения на рынке, сообщил «360» винный эксперт и критик, член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко.

Импортные напитки

В 2023 году, объяснил он, правительство приняло одновременно две меры, которые скажутся на сегменте недорогого вина. Во-первых, повысило импортную пошлину на напитки из недружественных стран с 12% до 20%.

Реклама

«Кажется, что это немного — всего 8%. Но там есть дополнительная оговорка, что пошлина не может составлять менее 1,5 доллара за литр ввозимого вина. И вот это как раз очень критично», — сказал он.

Денис Руденко объяснил, что раньше за ввоз вина по полтора-два евро за литр платили 12%, примерно 20-22 евроцента. Теперь поставщикам придется отдавать в казну от полутора долларов, то есть примерно в шесть раз больше.

И это обязано сразу проявиться в базовом ценовом сегменте, то есть 400-600 рублей. Эти вина резко подорожают на 200-300 рублей уже только поэтому. Денис Руденко

Во-вторых, в конце прошлого года повысили акциз на алкогольные напитки в целом, в том числе на вино. Денис Руденко заявил, что он возрос почти в три раза.

«В итоге эти две меры должны привести к тому, что базовый сегмент вин из недружественных стран, фактически всего Евросоюза — Испании, Италии, Франции, Германии — вырастет в цене раза в полтора, до 600-700 рублей», — предупредил он.

Российское вино

Вслед за импортным подорожает отечественное вино. Сомелье объяснил, что производителям невыгодно продавать напитки дешевле, если можно дороже.

«Естественно, наше вино тоже подорожает просто потому, что свято место пусто не бывает. Если уровень цен по рынку вырастет до 600 рублей, то понятно, что никто из наших производителей не станет продавать по 400 рублей», — сказал он.

Unsplash

Сомелье назвал подорожание неизбежным, такова ситуация на рынке. Но предупредил об исключениях. Их сделают немногочисленные крупные виноделы.

«Наверное, кто-то будет держать базовый сегмент. Но это будут крупные производители, которых у нас в стране, в принципе, не так много. Это „Кубань-Вино“, „Фанагория“, Инкерманский завод марочных вин», — сказал он.

Президент одного из крупнейших поставщиков Simple Group Максим Каширин предупреждал, что благодаря запасам повышение цен произойдет постепенно и продлится до 2025 года. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиза заявлял, что для производителей вина от 800 рублей повышение акциза не станет настолько же серьезной проблемой, что для бюджетного сегмента.