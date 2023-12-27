Эксклюзив 27 декабря 2023, 13:57 Рост акцизов и повышенные пошлины. Как изменятся цены на алкоголь в России в 2024 году Глава ЦРНАП Шапкин: алкоголь в России подорожает в пределах 10% в 2024 году Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

Читать 360tv в

Спиртные напитки в российских магазинах в 2024 году подорожают в среднем на 10%. Таким прогнозом поделился в разговоре с «360» председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По данным «Коммерсанта», производители алкоголя повысят цены на продукцию с 1 января 2024 года. Одной из причин подорожания назвали рост акцизной ставки на 4,9%.

В среднем стоимость алкоголя с Нового года повысится на 10-15%, предположил Шапкин. По его словам, причин для более серьезного подорожания, например водки, нет, учитывая, что Минфин не установил новую минимальную цену на эту продукцию и отложил вопрос до мая.

В сегменте водки, ликеро-водочной продукции, я думаю, подорожание будет менее заметно. Что касается тех напитков, где мы сами сырье не делаем, это виски, ром, — здесь из-за новых условий поставок или того курса валют, по которому все будет рассчитываться, может быть какое-то более значительное подорожание, в пределах 10%. Павел Шапкин

Freepic.diller / Freepik

Одномоментно цены на спиртное вряд ли повысятся, отметил глава ЦРНАП. Поскольку производители зависят от разных поставок, рост стоимости у них тоже будет происходить по-разному.

«Где-то в пределах повышения ставок акцизов, на 4-5%, у кого-то может получиться, что на 10% будет повышение», — уточнил собеседник «360».

Шапкин добавил, что вряд ли серьезно подорожает джин, поскольку он делается по той же технологии, что и водка, но настаивается на можжевеловых ягодах. Это вносит небольшой вклад в себестоимость спиртного напитка, сказал председатель Нацсоюза защиты прав потребителей.

Как изменятся цены на вино

В сегменте вина проблемы, по словам специалиста, возникнут прежде всего с импортной продукцией. Это объясняется повышением пошлин с 1 сентября 2023 года. Также с 1 мая 2024 года, по словам собеседника «360», в три раза вырастут ставки по акцизам.

С учетом процесса заключения контракта, поставок сюда и реализации весь период занимает минимум полгода, поэтому дистрибьюторы заранее планируют все эти логистические и закупочные действия. Павел Шапкин

Hermes Rivera / Unsplash

Согласно прогнозу главы ЦРНАП, цены на зарубежное вино, по очень скромной оценке, повысятся на 15%. С российским же вином сложилась непонятная ситуация, отметил эксперт.

С одной стороны, в стране происходит затоваривание остатками российского вина, с другой — вымывается ассортимент дешевого импорта, обратил внимание Шапкин. Есть еще один фактор — падение урожайности винограда в ряде российских винодельческих регионов, которых в стране не так много, сообщил собеседник «360».

«Скорее всего, цены будут скакать. <…> То есть у кого-то цена не повысится, у кого-то повысится незначительно, у кого-то более значительно. Здесь единой динамики для российского вина не будет», — заключил Шапкин.