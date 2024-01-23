Деньги 23 января 2024, 11:52 Повышение акцизов станет катастрофой для производителей дешевого вина — эксперт Аналитик Дробиза: из-за повышения акцизов сократятся объемы производства вина piqsels

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Повышение акцизов на вино с 34 до 108 рублей за литр сильно отразится на производителях. Об этом изданию MSK1.ru заявил директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиза.

Он рассказал, что больше всего изменения повлияют на производителей дешевого вина.

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Для тех, кто выпускает напиток стоимостью более 800 рублей, повышение акциз не станет большой проблемой, указал аналитик. По мнению Дробизы, для компаний, выпускающих вино по цене менее 250 рублей, нововведение станет катастрофой, потому что производители не смогут покрыть свои затраты. Чтобы сохранить производство, им придется поднимать цены или сокращать объемы выпуска продукции.

«В конце мая, может быть, в июне самое дешевое российское вино будет стоить уже 280–290 рублей. К этому времени водка будет стоить 300 рублей», — указал эксперт.

Он добавил, что спрос на недорогое вино упадет, и потребители станут чаще выбирать другие алкогольные напитки из той же ценовой категории.

Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин сообщил, что с 1 мая 2024 года ставки по акцизам вырастут в три раза. Он предположил, что из-за нововведения цены на российское вино «будут скакать».