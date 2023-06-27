Деньги 27 июня 2023, 23:14 Директор ЦИФРА Дробиз рассказал, с чем связано повышение пошлин на импортное вино Директор ЦИФРА Дробиз связал повышение пошлин на вино с перезатаренностью рынка

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В России могут увеличить пошлины на импортное вино. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал, с чем может быть связана подобная мера. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист связал подобную меру с перезаполненностью рынка вина. Он пояснил, что большинство производителей винной продукции из России пребывают в довольно сложном состоянии и нуждаются в поддержке.

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«У них еще не продано вино урожая 2022 года… А в ближайшее время у них начнется уборка нового урожая. Чтобы стимулировать продажи российской продукции и была придумана эта инициатива», — объяснил Дробиз.