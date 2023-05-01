Криминал 01 мая 2023, 23:46 Снятые деньги и сожженная машина. Что известно об аниматорах, исчезнувших в Краснодарском крае Kub Mash: возможного причастного к пропаже аниматоров задержали в Краснодаре Пресс-служба Следственного комитета

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Днем 28 апреля в Краснодарском крае пропали двое аниматоров — 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко. Молодые люди ехали по трассе М-4 «Дон», после чего связь с ними оборвалась. На их поиски бросили сотни волонтеров и полицейских, но пока найти удалось лишь автомобиль. Сожженную машину бросили в лесополосе. По данным СМИ, правоохранители задержали возможного причастного к исчезновению, однако мужчина пока не давал признательные показания. Что известно о пропаже аниматоров — в материале «360».

Попали в аварию и пропали

Мужчина и девушка пропали 28 апреля. Региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье об убийстве.

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По версии следствия, молодые люди ехали на автомобиле Hyundai по трассе М-4 «Дон» недалеко от станицы Березанской Выселковского района Краснодарского края. Там они перестали выходить на связь. Кирилл Чубко был одет в серую кофту с капюшоном и серый свитер, темно-серые джинсы и серые кроссовки. Во что была одета Татьяна Мостыко — неизвестно.

Журналисты сообщили, что аниматоры возвращались домой. Они угодили в небольшую аварию и пробили колесо. На помощь пришли несколько молодых людей. Вместе с ними Кирилл отправился за запаской, но после этого ни его, ни девушку никто не видел.

Пресс-служба Следственного комитета

Известно, что они передвигались на белом Hyundai Grandeur с черной крышей. После этого иномарка несколько раз попадала в объективы видеокамер у банкоматов, а со счетов Чубко и Мостыко пропало 190 тысяч рублей. Уже утром 29 апреля телефоны аниматоров оказались выключены. По данным СМИ, расследующие дело правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, включая убийство.

Машину нашли в лесу

Днем 1 мая удалось обнаружить машину, на которой ехали Чубко и Мостыко. Сгоревший Hyundai Grandeur нашли в Брюховецком районе Краснодарского края. Местонахождение аниматоров осталось неизвестным, и правоохранители продолжили поиски.

В поисках пропавших задействовали около 200 человек, сообщил сайт «Аргументы и факты». Волонтеры уже побывали в нескольких населенных пунктах, включая станицы Березанскую, Ирклиевскую и Каневскую.

По данным издания, Кирилл Чубко владеет агентством по организации свадебных торжеств и корпоративов в Усть-Лабинске, а Татьяна Мостыко учится в местном социально-педагогическом колледже. Она подрабатывала аниматором в компании 37-летнего мужчины.

Обращались к очевидцам и экстрасенсам

Супруга пропавшего Дарья Чубко рассказала изданию «СочиСтрим», что с карты Кирилла в общей сложности сняли около 200 тысяч рублей. Предположительно, это сделали двое мужчин, один из которых предложил помощь с пробитым колесом. По словам девушки, местный житель видел, как из машины Кирилла выходил мужчина в кепке и с бородой. Другой информации пока нет.

«Один человек позвонил и рассказал, что в районе Атаманской остановился вчера ночью, потому что слышал, как кто-то вчера ночью из лесополосы кричал: „Помогите!“ Это был мужской голос, все случилось в районе половины первого ночи. Он говорит: „Давай вылезай сюда, там темно, я не пойду“. В итоге он испугался и уехал и даже полицию не вызвал», — заявила Дарья.

РИА «Новости»

Она добавила, что указанное место внимательно изучили, но никого не нашли. За помощью обращались даже к экстрасенсу. Специалист увидел, что пропавшие живы, но их следует найти как можно скорее, потому что их жизни «висят на волоске».

К поискам подключили волонтеров движения «Лиза Алерт», рассказала Дарья Чубко. Она уточнила, что в последний раз по биллингу ее супруг пробивался в хуторе памяти Ленина. В тот же момент с его карты исчезли деньги. Вечером 1 мая члены поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» без объяснения причин свернули штаб и прекратили поиски, сообщило издание 93.ru.

Полиция задержала подозреваемого

Днем 1 мая полицейские в Краснодаре задержали мужчину, который может быть причастен к исчезновению аниматоров. Задержанный отказывается давать показания и даже представляться, сообщил Telegram-канал Kub Mash. Издание опубликовало фрагмент допроса.

«Не буду я представляться» — заявил молодой человек.

Журналисты отметили, что компания мужчин втерлась в доверие к Кириллу и Татьяне, после чего забрала их банковские карты. Сами аниматоры могут быть мертвы, но их поиски ни на минуту не останавливаются.

Супруга Кирилла Чубко записала видеообращение, сообщил Telegram-канал «Краснодар край».

«Огромная просьба, если кто-то ехал 28 числа в промежутке с 21:00 до полуночи в хуторе Памяти Ленина, очень нужно получить записи с видеорегистраторов, там стояла белая Hyundai, и рядом с ней еще одна машина. Нам нужно найти эту машину», — подчеркнула девушка.

Пока официальной информации о местонахождении Чубко и Мостыко нет. Ход расследования уголовного дела взял под личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщило издание 93.ru.