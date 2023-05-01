Происшествия 01 мая 2023, 07:44 Двое коллег-аниматоров пропали на трассе в Краснодарском крае СК: мужчина и девушка пропали на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае Пресс-служба Следственного комитета

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Мужчина и девушка пропали без вести на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае. По факту исчезновения 19-летней Татьяны Мостыко и 37-летнего Кирилла Чубко возбудили уголовное дело об убийстве, сообщила пресс-служба краевого следственного управления СК. По информации Telegram-канала Kub Mash, коллеги-аниматоры возвращались домой, попали в небольшую аварию, после чего Кирилл уехал за запасным колесом в компании неизвестных парней. Больше ни его, ни Татьяну никто не видел.

СМИ также сообщило, что они ехали на белом Hyundai Grandeur с черной крышей. После того как машина попала в яму на трассе, колесо оказалось пробито. Несколько парней, которые оказались в такой же ситуации, подошли и, видимо, предложили поехать в станицу Березанскую за запаской. Ночью Hyundai три раза попадал на камеры у разных банкоматов, а с карт Кирилла и Татьяны за ночь исчезло 190 тысяч рублей. Телефоны обоих утром 29 апреля были уже недоступны.

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Официальные данные не настолько подробны. По версии следствия, 28 апреля Кирилл и Татьяна ехали из станицы Крыловской в Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai с государственным регистрационным знаком «У 002 УМ 93 регион» и исчезли, проезжая участок трассы М-4 «Дон» вблизи станицы Березанской Выселковского района Краснодарского края. Описываются приметы пропавших: рост Кирилла Чубко — 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, карие глаза и рыжие волосы с короткой стрижкой. В день исчезновения был в серой кофте с капюшоном, свитере в тон, темно-серых джинсах и серых кроссовках. Рост Татьяны Мостыко — 160 сантиметров, телосложение худощавое, у нее серо-голубые глаза и русые волосы. В чем она была, неизвестно.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Ход и результаты расследования контролирует руководитель СУ СК по Краснодарскому краю Андрей Маслов.