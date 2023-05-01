Происшествия 01 мая 2023, 20:30 Автомобиль пропавших в Краснодарском крае аниматоров нашли сгоревшим в лесополосе СК РФ: машину пропавших в Краснодарском крае аниматоров нашли сгоревшей в лесополосе

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В Краснодарском крае нашли автомобиль пропавших несколько дней назад аниматоров. В рамках расследования уголовного дела следователи СУ СК РФ обнаружили сгоревший автомобиль Hyundai Grandeur в лесополосе в Брюховецком районе. Об этом сообщила пресс-служба комитета в Telegram-канале.

Кореновский межрайонный следственный отдел продолжает расследование уголовного дела по факту исчезновения Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко.

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«Сегодня в Брюховецком районе обнаружен автомобиль Hyundai, на котором они передвигались, со следами термического воздействия. Местонахождение мужчины и девушки устанавливается», — сообщили в СУ СК РФ по региону.

Директор ивент-агентства и его сотрудница пропали 28 апреля, когда возвращались домой после мероприятия в станице Крыловской. Последний раз связь с ними была во время движения по трассе «М-4 Дон» около станицы Березанской Выселковского района.

Следователи рассматривают несколько версий, в том числе убийство. Особое внимание уделили местности, где один из жителей слышал крики о помощи. Сотрудники следственных органов и криминалисты проводят оперативные мероприятия для розыска пропавших аниматоров.