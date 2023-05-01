Происшествия 01 мая 2023, 16:57 Следователи предположили, что пропавших аниматоров в Краснодарском крае могли убить — СМИ «112»: следователи рассматривают версию с убийством пропавших на Кубани аниматоров Пресс-служба Следственного комитета

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Двое аниматоров пропали без вести на трассе «М-4 Дон» вечером 28 апреля. Волонтеры и полицейские ведут поиски людей, возбуждено уголовное дело. Как сообщил Telegram-канал 112, следователи рассматривают несколько версий, в том числе — убийство.

Как стало известно, 19-летняя Татьяна Мостыко и 37-летний Кирилл Чубко возвращались после очередного заказа. Они ехали на белом Hyundai Grandeur с черной крышей, в какой-то момент у них спустило колесо.

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Когда авто остановилось, к нему подошли несколько молодых людей. Они предложили помочь, Кирилл поехал вместе с ними за запаской. Татьяна оставалась в машине. Связь с коллегами-аниматорами оборвалась, больше их не видели. С банковских счетов Татьяны и Кирилла начали пропадать деньги.

Тем не менее, ночью машина трижды попала на запись камер видеонаблюдения возле банкоматов. Однако о пропавших людях до сих пор ничего не известно. Как сообщал Telegram-канал, у следователей несколько версий, среди которых — убийство. Спасатели 1 мая особое внимание уделили местности, где один из жителей слышал крики о помощи.

Ранее две 14-летние школьницы пропали в Ростове-на-Дону. Подростки ушли из дома и не вернулись. На звонки и сообщения они не отвечали.