Эксклюзив 29 марта 2023, 19:35 (обновлено: 29 марта 2023, 21:04) Школьница заказала убийство матери за ее же деньги. Главное об убийстве в Балашихе Бабушка девочки, обвиняемой в убийстве матери в Балашихе, рассказала подробности о внучке РИА «Новости»

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В Балашихе 14-летняя девочка поссорилась с матерью и заказала ее убийство. Для этого она наняла двух подростков, которых помог найти ее друг. В соцсетях школьница не раз говорила о самоубийстве, отправляла друзьям фото порезанных рук и ног, а также неоднократно упоминала о ненависти к матери. Женщина испытывала противоположные чувства: всегда гордилась дочерью и благодарила Бога за ее рождение.

Замотала в пленку и выбросила у мусорки

Тело женщины утром 26 марта обнаружил дворник. Труп был завернут в полиэтиленовую пленку и наматрасник — его оставили на мусорной площадке в Балашихе. Жильцы расположенного рядом дома не смогли опознать убитую.

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Прибывшие на место следователи по горячим следам задержали подозреваемых: четырех несовершеннолетних 2009, 2006 и 2007 годов рождения. В их числе — 14-летняя дочь погибшей.

РИА «Новости»

По версии СК, девочка поругалась с матерью и решила ее убить. Она обратилась к знакомому и попросила найти исполнителя. Тот предложил это «дело» двум друзьям, которые согласились избавиться от женщины за 350 тысяч рублей.

Деньги девочка взяла у мамы: женщина копила на квартиру и держала сбережения дома, сообщило РИА ФАН.

Убийство решили совершить 24 марта. Школьница впустила трех знакомых в квартиру, чтобы дождаться возвращения матери. Как только женщина зашла домой, ее начали душить.

После этого все четверо быстро ушли из квартиры, оставив тело. Вынести его решили через два дня: труп завернули и ночью оставили возле мусорных баков неподалеку от дома.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершение группой лиц по предварительному сговору».

Ненавидела мать и резала руки

Знакомая девочки-подростка рассказала «360», что прекратила общаться с ней в конце прошлого года. До этого они дружили три года. Причиной разрыва отношений стало «сумасшествие»: по словам знакомой, она всегда знала, что подруга способна на убийство.

Она много раз говорила о ненависти к матери, хоть ее мама была хорошим человеком, который ее любил. Иногда раскидывалась фразами: «Я хочу подмешать матери много снотворного и убить ее», но я не придавала этим словам никакого значения. Знала, что способна [на убийство], но не была уверена, что решится, поэтому была спокойна. знакомая девочки

Женщина же относилась к дочери иначе: постоянно спрашивала, как у нее дела, интересовалась самочувствием. Также она следила за уровнем сахара — у девочки был диабет, добавила собеседница «360».

По данным СМИ, девочка не ходила в школу и училась удаленно, но много общалась в соцсетях.

В распоряжении «360» оказались некоторые переписки школьницы. Она отправляла друзьям фотографии слабительных и шприца, хвасталась купленными сигаретами и показывала, как в очередной раз порезала руки и ноги. В сообщениях подросток уточняла, что не пыталась наносить глубокие раны: задевала только кожу, но шрамы оставались.

Кроме того, девочка делилась с собеседниками откровенными подробностями отношений с молодым человеком и отправляла интимные фото.

По словам бывшей подруги подозреваемой, та давно вела половую жизнь, а многие парни были на несколько лет старше.

РИА «Новости»

К убийству привела любовь

Причиной постоянных ссор между матерью и дочерью стал новый парень девочки, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник. Женщине не нравился молодой человек, который фактически поселился у них.

Пока юноша находился в квартире, мама навела о нем справки и выяснила, что он воспитывается в асоциальной среде и живет с бабушкой. Когда женщина выгнала его, дочь «затаила обиду».

Бабушка девочки не верит, что внучка могла стоять за преступлением. Она уверена, что все организовал сам молодой человек, который узнал о внушительной сумме денег и захотел их получить. По данным СМИ, женщина успела накопить четыре миллиона на новую квартиру — именно из этих сбережений девочка оплатила убийство.

Он понял, что есть деньги, договорился с ребятами. <…> Он когда понял, что деньги есть в семье, эту историю придумал — это наша версия. И подвел ее к этому. А она диабетик, когда высокий сахар, не отвечает за свои действия. Она как будто выпила. Видно, он этот момент уловил. Бабушка обвиняемой

Дядя молодого человека с такой точкой зрения не согласен. По его мнению, юноша просто подпал под влияние девочки, с которой познакомился в декабре прошлого года.

«Такой человек не может ничего такого сделать. Мы не верим. <…> Он попал в дурную компанию, под влияние этой девочки. <…> Заморочила голову», — отметил он в беседе с «360».

И дядя мальчика, и бабушка девушки опровергают версию СМИ о том, что между убитой и парнем ее дочери были плохие отношения.

Как понять, что с ребенком что-то не так?

Подростки переживают сложный период и могут иногда впадать в депрессию, рассказала «360» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Есть маркеры, по которым можно предположить, что что-то с ребенком не так: перестает есть, пить, гулять, общаться с прежними друзьями, замыкается в себе, не спит ночами и так далее. Мы призываем родителей не стесняться, обращаться за помощью к специалистам. Ксения Мишонова

Она подчеркнула, что вовремя проведенная консультация психиатра позволит распознать эти признаки и помочь ребенку преодолеть трудный период взросления. Важно, чтобы родители не боялись обращаться к психиатру, ведь это обычный врач, консультация с ним — не диагноз.

«Обращение к нему — это не учет, как думают многие. Это возможность вовремя оказать ребенку помощь или, напротив, убедиться в том, что у него все в порядке и нужно просто наладить детско-родительские отношения, обратившись к психологу», — заключила Мишонова.

Отправили в СИЗО

Балашихинский городской суд Московской области на два месяца арестовал девочку, которая, по версии СК, попросила знакомых убить ее мать.

Адвокаты настаивали на передаче подзащитной опекунам, поскольку она инвалид с детства. Но суд встал на сторону обвинения — школьницу отправят в СИЗО.

Аналогичную меру пресечения суд назначил знакомому девочки. Она назвала его виновным, сам молодой человек от дачи показаний отказался.

Как утверждает дочь убитой, она ненавидела мать, но при этом любила. Просьба помочь избавиться от родителя, по словам школьницы, была шуткой. Всю вину она переложила на исполнителей.

В СИЗО на два месяца также отправили еще двух обвиняемых — 2006 и 2007 годов рождения. По версии следствия, именно они душили женщину и затем вынесли тело на мусорку. Мать и бабушка одного из подростков убеждены, что на месте преступления он «оказался случайно».