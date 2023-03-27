Эксклюзив 27 марта 2023, 22:45 «Все лицо было красное». Труп женщины нашли на мусорной площадке в Балашихе Дворник нашел у мусорных баков в Балашихе тело женщины в полиэтиленовой пленке

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Тело женщины нашли на мусорной площадке в Балашихе. Местные жители рассказали «360», что труп обнаружил дворник. Следователи уже завели уголовное дело и приступили к расследованию.

«Дворник обнаружил труп женщины в 07:00 и вызвал полицию. Тело было завернуто в полиэтиленовую пленку и матрас. Сразу же приехали следователи. Также слышал, что были гематомы на лице. Возможно, ее побили и задушили, так как все лицо было красное и отекло», — сообщил один из очевидцев.

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По предварительной версии, двое мужчин вытащили тело убитой из дома по пожарной лестнице. После этого они скрылись.

Жильцы дома № 3 узнали о преступлении 26 марта в 11:00. В течении нескольких часов им пришлось наблюдать труп, который лежал рядом с мусорными баками, из своих окон. Пострадавшую никто не опознал.

«Эту женщину никто никогда не видел. Возможно, она снимала в этом доме квартиру. Все очень переживают из-за этой ситуации, ведь в доме живут дети, старики. И возвращаться с работы домой теперь страшно», — рассказала «360» жительница многоэтажки.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту убийства. Сейчас на месте работают криминалисты.

«Проведен осмотр места происшествия, осуществляются допросы, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и молекулярно-генетическая», — сообщили в ведомстве.

В ходе расследования будут установлены причины произошедшего, а также лицо, причастное к совершению преступления.