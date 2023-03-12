Криминал 12 марта 2023, 17:58 Фейк, который моментально разоблачили. Что известно об убийстве, в котором якобы замешан хоккеист Иванюженков СК опроверг причастность хоккеиста Иванюженкова к убийству в Подольске Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Сегодня утром в СМИ распространилась информация о том, что 24-летнего Артема Иванюженкова — нападающего хоккейного клуба «Сочи», сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова — якобы задержали по подозрению в убийстве парня в Подольске. Однако через некоторое время появились новые сведения, опровергающие это. «360» собрал все имеющиеся данные о происшествии.

Убийство

О том, что Артема Иванюженкова якобы задержали и допрашивают, написал Telegram-канал «112» со ссылкой на свои источники.

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Сообщалось, что в ночь на воскресенье большая компания, в которой был и сын депутата, отмечала день рождения в гриль-баре «Шервуд». В это же время там вместе с друзьями находился 23-летний уроженец Пензенской области Евгений. Компании не были знакомы ранее, но каким-то образом возник конфликт, и Евгения ударили ножом.

По данным СМИ, после того как молодой человек получил смертельную рану, приятели попытались сами доставить его в больницу, один подогнал машину. Однако спасти парня не удалось.

Всех участников вечеринки доставили в отдел и проверяют их причастность к преступлению. Источники некоторых изданий выставили Иванюженкова чуть ли не главным подозреваемым. Говорилось даже о том, что именно он нанес Евгению роковой удар и правоохранители договариваются с родственниками хоккеиста, чтобы те убедили его прийти в полицию.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Слухи и официальные комментарии

Официальная информация, появившаяся следом за данными источников, опровергла их. Старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий заявила РИА «Новости», что Артем Иванюженков не причастен к убийству.

«Данная информация не соответствует действительности», — подчеркнула она.

Также в беседе с журналистами Врадий уточнила, что хоккеистов среди участников преступления вообще нет.

Хоккейный клуб «Сочи», за который играл сын депутата, сообщил, что не получал информации или официальных запросов от правоохранительных органов. При этом уточнил, что вчера и позавчера Иванюженков участвовал в тренировках.

После окончания последнего матча регулярного чемпионата КХЛ 26 февраля хоккеисты команды получили выходные дни. На первую после отпуска тренировку команда собралась 10 марта. В пятницу и субботу игроки работали во дворце спорта «Большой», Артем Иванюженков участвовал в тренировочном процессе. На 12 марта в графике команды запланирован выходной ХК «Сочи»

А депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале о том, что по подозрению в убийстве в Подольске задержали «реального подозреваемого», и это не Артем Иванюженков, а 30-летний местный житель, который уже признал вину. Парламентарий уточнил, что о причастности Иванюженкова СМИ написали ошибочно.

На сайтах МВД и СК Подмосковья пока нет никакой информации о случившемся.

Что говорит сам хоккеист

Иванюженков тоже не стал молчать и записал видео из Сочи, в котором рассказал, что находится там на сборах и никого не убивал.

«По Сети разлетаются фейки и полная ложь о том, что я совершил преступление в Подмосковье в каком-то ресторане.

Иванюженков — воспитанник подмосковного хоккейного клуба «Витязь», три сезона играл в КХЛ за родной клуб, а также на протяжении трех сезонов выступал в Северной Америке за различные клубы USHL, AHL и ECHL. В USHL играл за Sioux Falls и весной 2019 года стал чемпионом Лиги. Имеет опыт выступления за юношеские и юниорские сборные России, участвовал в Мемориале Глинки, Мировом кубке Вызова, юниорском чемпионате мира (2015). Контракт Иванюженкова с ХК «Сочи» действует до 30 апреля 2023 года.