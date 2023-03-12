Общество 12 марта 2023, 14:15 Момент после драки с участием сына депутата Иванюженкова попал на видео «112»: друзья раненого в конфликте с участием Иванюженкова пытались отвезти его в больницу

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Друзья раненого в конфликте с участием сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова попытались самостоятельно доставить его в больницу. Видео опубликовал Telegram-канала «112».

Один из молодых людей подогнал к месту происшествия автомобиль. Компания открыла заднюю дверь и попыталась положить на сиденье пострадавшего. По данным издания, главный подозреваемый — хоккеист и сын депутата Госдумы Артем Иванюженков не стал оказывать первую помощь, а вместо этого скрылся в неизвестном направлении.

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Источники «112» рассказали, что погибшим оказался 23-летний уроженец Пензенской области. Вместе с товарищами он отдыхал в гриль-баре, где и случилась ссора со спортсменом. Ранее молодые люди знакомы не были. Собеседники издания уточнили, что правоохранители ведут беседу с родственниками подозреваемого. Их просят связаться с Иванюженковым и убедить явиться в полицию. Несколько посетителей заведения отметили, что якобы именно он нанес удар ножом в сердце своему оппоненту.

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О смертельной драке стало известно 12 марта. По предварительной информации, молодые люди отмечали день рождения в Подмосковье.