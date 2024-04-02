Армия 02 апреля 2024, 23:47 Командование ВМФ сменилось. Что известно о Моисееве, Пинчуке и Кабанцове Глава Минобороны Шойгу сменил командование ВМФ РИА «Новости»

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В Военно-морском флоте России произошли кадровые перестановки. Сразу на трех ключевых должностях сменились командиры. Кто они такие и чем отличились — в материале «360».

Какие назначения сделал Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил о назначении адмирала Александра Моисеева главнокомандующим ВМФ, вице-адмирала Сергея Пинчука — командующим Черноморским флотом, а вице-адмирала Константина Кабанцова — командующим Северным флотом.

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«Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи», — сказал Шойгу.

Он выразил надежду, что новые командиры справятся с задачами, которые поставил Верховный главнокомандующий, Минобороны и вся страна.

Александр Моисеев

Биография

Моисеев родился в 1962 году в Калининградской области в поселке Борское. После школы будущий командир отучился в кинотехникуме, в 1981 году вступил в ряды Советской Армии и отслужил в Уральском военном округе.

С 1982 по 1987 годы Моисеев учился в Высшем военно-морском училище радиоэлектроники имени Попова в Санкт-Петербурге. Затем он получил образование в Высших специальных офицерских классах Военно-морского флота. В 2003 году окончил Военно-морскую академию имени Кузнецова, в 2011-м прошел обучение на военно-морском факультете Военной академии Генштаба ВС России.

Карьера

Служба Моисеева была связана с атомными подводными ракетоносцами «Дельфин» Северного флота. С 1987 года военный прошел путь от инженера вычислительной группы до командира радиотехнической боевой части на подводом крейсере К-117. После этого Моисеев служил на К-18 — там он занимал должного старшего помощника командира по боевому управлению.

Затем Моисеев стал командиром второго экипажа РПКСН К-407 «Новомосковск». При нем состоялся запуск ракеты-носителя «Штиль-1» с борта подлодки. В 2018 и 2019 годах адмирала назначили командующим Черноморским и Северным флотами. В марте 2024-го Моисеев занял пост временно исполняющего обязанности главкома ВМФ.

Награды

Моисеев имеет два ордена Мужества. Первую такую награду он получил в 1994 году во время арктического похода на РПКСН К-117. Второй орден Мужества вручили при командовании 31-й дивизией подводных лодок, которая стала лучшей на Северном флоте под началом Моисеева.

Адмирал состоял в совете депутатов закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Александровск и избирался от партии «Единая Россия».

За заслуги Моисеева удостоили звания Героя России и представили к множеству других наград. Речь идет в том числе об ордене «За заслуги перед Отечеством» IV степени и ордене «За военные заслуги».

РИА «Новости»

Сергей Пинчук

Биография

Пинчук родился в Севастополе 26 июля 1971 года. После окончания Ленинградского Нахимовского военно-морского училища в 1988 году он поступил в Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова в Севастополе, напомнил «Коммерсант».

В 1999 году окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ. Через пять лет Пинчук завершил обучение в Военно-морской академии имени адмирала Флота Советского Союза Кузнецова. После начала специальной операции России на Украине Пинчук попал под санкции Евросоюза.

Карьера

В 1993 году будущий командир начал службу на эскадренном миноносце «Настойчивый» проекта 956А «Сарыч» — флагмане Балтийского флота. На судне он поднялся по службе до старшего помощника. С 2004 по 2006 годы Пинчук командовал этим кораблем.

Затем военный продолжил карьеру на Ленинградской военно-морской базе. Там он с 2010 по 2011 годы был начальником штаба первого заместителя базы. После этого Пинчука назначили командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

С 2016 года исполнял обязанности командующего Каспийской флотилией, а потом занял этот пост официально.

Награды

В 2021 году Пинчук получил звание вице-адмирала. Его наградили орденами «За военные заслуги», «За морские заслуги» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также орденом Александра Невского.

Также командующий Черноморским флотом обладает множеством медалей. Среди них — «За воинскую доблесть» I и II степеней, «За укрепление боевого содружества», «За отличие в военной службе» I, II и III степеней.

Константин Кабанцов

Биография

Кабанцов родился 12 октября 1968 года в Семипалатинске. В 1990-м окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. В 1995 году завершил обучение в Высших офицерских классах ВМФ, сообщило РИА «Новости».

В 2007 году заочно окончил Военно-морскую академию имени адмирала Флота Советского Союза Кузнецова. Весной 2009-го выдвигался в депутаты в ЗАТО Александровск.

Карьера

Военный посвятил себя службе на атомных подлодках Северного флота. Он прошел путь от командира группы штурманской боевой части до заместителя командующего объединением. В 2003 году Кабанцов возглавил подводную лодку «Гепард». В течение 10 лет, с 2006 по 2016 годы, занимал посты замкомандующего и командира 24-й дивизии подлодок.

Кабанцов командовал Беломорской военно-морской базой Северного флота с 2018 по 2020 годы, а с затем — Приморской флотилией Тихоокеанского флота. Осенью 2021 года президент Владимир Путин назначил военного начальником штаба Северного флота. Там же с марта 2024 года занимал пост временно исполняющего обязанности командующего.

РИА «Новости»

Награды

Константин Кабанцов награжден орденами «За военные заслуги» и «За морские заслуги». Его также удостоили медали Ушакова.

Военного наградили юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту». Его также представили к ведомственным наградам Министерства обороны.