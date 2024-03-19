19 марта 2024, 12:55
ВМФ России возглавил адмирал Александр Моисеев
Адмирала Моисеева представили врио главкома ВМФ России
Временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России назначили адмирала Александра Моисеева. В этом статусе он принял участие в церемонии вручения корабельных чаш экипажам подлодок в Кронштадте, сообщило РИА «Новости».
«Церемония вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок Военно-морского флота. Временно исполняющий обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом Герой России адмирал Александр Моисеев», — объявил ведущий церемонии.
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На сайте Минобороны России информация о должности Александра Моисеева осталась прежней — командующий Северным флотом. Он родился 16 апреля 1962 года в Калининградской области, окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова и многие годы служил на атомных подводных лодках.
О возможном назначении Александра Моисеева на пост главкома ВМФ России стало известно в начале марта. «Известия» сообщали, что адмирала Николая Евменова отправили в отставку.
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