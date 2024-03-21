Общество 21 марта 2024, 13:28 Вице-адмирал Кабанцов стал врио командующего Северным флотом Врио командующего Северным флотом назначили вице-адмирала Кабанцова РИА «Новости»

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Должность временно исполняющего обязанности командующего Северным флотом занял вице-адмирал Константин Кабанцов. Прежнего командующего адмирала Александра Моисеева назначили врио главкома ВМФ, сообщило РИА Новости.

Кабанцов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично поздравили экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Император Александр III», который стал частью ВМФ России в конце 2023 года, а также всех моряков-подводников со 118-й годовщиной отечественного подводного флота.

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Кабанцов заявил, что подводники-североморцы успешно поддерживают в высокой боевой готовности морские стратегические ядерные силы, основой которых являются атомные ракетные подводные крейсеры Северного флота с баллистическими ракетами.

Врио командующего Северным флотом поблагодарил подводников, ветераном подводного флота и членов их семей за работу. Он пожелал подчиненным успешных, безаварийных плаваний и крепкого флотского здоровья.

Ранее адмирала Александра Моисеева назначили временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России. В новом статусе он поучаствовал в церемонии вручения корабельных чаш экипажам подлодок в Кронштадте.