Важное 02 апреля 2024, 15:53 Адмирал Моисеев официально стал главкомом ВМФ России Шойгу сообщил о назначении Александра Моисеева главкомом ВМФ России РИА «Новости»

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Главнокомандующим ВМФ России официально назначили адмирала Александра Моисеева. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил.

Константина Кабанцова назначили командующим Северным флотом, а Сергея Пинчука — командующим Черноморским флотом.

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«Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи», — сказал Шойгу.

Он выразил надежду, что Моисеев, Кабанцов и Пинчук справятся с задачами, поставленными Верховным главнокомандующим, Минобороны и всей страной.

Константин Кабанцов с марта 2024 года занимал пост временно исполняющего обязанности командующего Северным флотом. Тогда же врио главкома ВМФ назначили Моисеева.