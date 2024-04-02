02 апреля 2024, 15:53
Адмирал Моисеев официально стал главкомом ВМФ России
Шойгу сообщил о назначении Александра Моисеева главкомом ВМФ России
Главнокомандующим ВМФ России официально назначили адмирала Александра Моисеева. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил.
Константина Кабанцова назначили командующим Северным флотом, а Сергея Пинчука — командующим Черноморским флотом.
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«Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи», — сказал Шойгу.
Он выразил надежду, что Моисеев, Кабанцов и Пинчук справятся с задачами, поставленными Верховным главнокомандующим, Минобороны и всей страной.
Константин Кабанцов с марта 2024 года занимал пост временно исполняющего обязанности командующего Северным флотом. Тогда же врио главкома ВМФ назначили Моисеева.
Сергей Шойгу
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