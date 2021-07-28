Звезду сериала «Лучше звоните Солу» госпитализировали со съемочной площадки

Американский актер Боб Оденкерк, который известен зрителю благодаря роли адвоката Сола Гудмана в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», на съемочной площадке упал в обморок. Его госпитализировали.

Инсайдеры TMZ на съемочной площадке сообщили, что Оденкерк и актеры снимались в Нью-Мексико, когда произошел инцидент.

«Оденкерк упал и был немедленно окружен членами съемочной команды, которые вызвали скорую помощь», — рассказал источник издания.

Инсайдер, близкий к Оденкерку, отметил, что актер все еще находится в больнице под присмотром врачей.

Боб Оденкерк снялся в фильме российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто». Картина стала лидером проката в Соединенных Штатах Америки в марте этого года. В результате фильм режиссера из России впервые стал самым кассовым в США.

Ранее кинокритики назвали главный фильм лета. Им стал «Главный герой» с актером Райаном Рейнольдсом. Критик Скотт Мензел признался, что фильм стал самой интересной картиной за весь год. По его словам, лента получилась очень развлекательной и веселой. В широкий российский прокат «Главный герой» выйдет в России только 12 августа.