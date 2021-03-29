Фильм российского режиссера впервые выбился в лидеры проката в США

Фильм режиссера Ильи Найшуллера «Никто» стал лидером проката в Соединенных Штатах на прошедших выходных. Это произошло впервые в истории.

Как сообщил сайт Box Office Mojo картина заработала 6,7 миллиона долларов при показе в 2460 американских кинотеатрах. Еще пять миллионов долларов фильм принес создателям в других странах. Общие сборы за выходные составили 11,7 миллиона долларов.

13 лет назад американский прокат чуть было не возглавил фильм «Особо опасен» Тимура Бекмамбетова. Он уступил оскароносному мультфильму Эндрю Стэнтона «ВАЛЛ-И».

Боевик «Никто» — это первая работа Найшуллера в Голливуде. Его мировая премьера состоялась 18 марта. В фильме снялись Боб Оденкерк, Алексей Серебряков, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Майкл Айронсайд и другие известные актеры. Остросюжетная лента рассказывает историю простого человека, который спасаетженщину от нападения бандитов, и ранит одного из них. Потом он узнает, что это был брат влиятельного и мстительного гангстера.

В феврале состоялась премьера нового клипа лидера американской группы System of a Down Сержа Танкяна, который снял Найшуллер. Главную роль в музыкальном видео сыграла наша актриса Александра Бортич.