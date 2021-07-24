Кинокритики назвали главный фильм лета

Кинокритики назвали фильм «Главный герой» с актером Райаном Рейнольдсом главной картиной этого лета. Причем лента еще не вышла в широкий прокат.

«„Главный герой“ может быть лучшим фильмом о видеоиграх из когда-либо созданных. Он заставляет вас поверить, что вы действительно находитесь в видеоигре», — заявил в Twitter продюсер Стивен Вайнтрауб.

Критик Скотт Мензел признался, что фильм стал самой интересной картиной за весь год. По его словам, лента получилась очень развлекательной и веселой. Посетившие премьеру зрители особо отметили спецэффекты, юмор и игру актеров.

На большие экраны «Главный герой» выйдет в России только 12 августа. Фильм режиссера Шона Леви рассказывает историю банковского сотрудника, который ведет привычный образ жизни. В какой-то момент главный герой узнает, что на самом деле является второстепенным персонажем огромной видеоигры.

Кроме Райана Рейнольдса, в фантастическом боевике снялись такие актеры, как Джоди Комер, Тайка Вайтити, Джо Кири, Лил Рел Ховери и многие другие.