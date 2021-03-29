Фильм режиссера из России впервые стал самым кассовым в США. Это объяснили отказом от «русских ценностей»

Фильм российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» возглавил американский прокат. За выходные картина собрала 6,7 миллиона долларов. Ее хорошо приняли как зрители, так и критики. Есть и другие картины, добившиеся подобного успеха — либо в денежном выражении, либо в признании аудитории.

О сборах фильма Найшуллера сообщили на сайте кассового трекера Box Office Mojo. В международном прокате картина собрала еще пять миллионов долларов, увеличив общую сумму до 11,7 миллиона. При этом бюджет фильма — 16 миллионов долларов. В России и СНГ боевик за выходные собрал 42,4 миллиона рублей.

«Никто» рассказывает историю семьянина, который решил отомстить ворвавшимся в его дом грабителям. Главную роль в фильме сыграл Боб Оденкерк, известный российскому зрителю по сериалам «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». В картине также снялись Александр Паль, Алексей Серебряков, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд.

Спасибо Оденкерку?

Российские издания уже раздают комплименты картине. В американских СМИ говорят об успехе Найшуллера более сдержано. Например, старт картины Найшуллера в США издание Variety назвало «солидным», но не «звездным».

В «Би-би-си» одной из главных причин успеха фильма сочли неожиданное участие в картине актера Боба Оденкерка — исполнителя главной роли. Он известен своими комедийным амплуа. Поэтому его роль в жестком боевике вызвала массу споров, что, естественно, лишь подогрело интерес аудитории к работе российского режиссера.

«„Никто“ — это не фильм „русского в Голливуде“, а кино, сделанное с абсолютным пониманием того, каким сегодня должен быть экшн и приправленное изрядной долей обаятельной иронии», — в итоге заметили в материале.

Возможно, дело еще и в том, что Найшуллер сделал упор не на «традиционные русские ценности» — честь, совесть или таинственную душу. Он поставила на «живой и острый ум и какую-то совсем нездешнюю веру в себя».

«В „Лучше звоните Солу“ Боб Оденкерк осторожно провел грань между кричащей комедией и обнажающей душу драмой. <…> Теперь 58-летний актер хочет внести в свой путь еще одно изменение, такое же, если не большее, удивительное — сняться в боевике „Никто“», — написали в The New York Times.

Успех «Никто», привело агентство Bloomberg мнение аналитиков, дал понять, что «назревает долгожданное возвращение к нормальной жизни с точки зрения способности взрослой драмы привлекать аудиторию в мультиплекс». Акцент с семейных фильмов, которые были доминирующей силой, сместился.

Признанный успех

За триумфальным шествием отечественного кинематографа по плитке голливудских мостовых наблюдать приходится не так часто, как, возможно, хотелось бы. Но некоторые российские картины зарубежная аудитория оценила высоко. Порой и прокатные сборы по ним были приличные.

Одной из самых высокобюджетных картин в истории мирового кинематографа XX столетия стала киноэпопея «Война и мир» Сергея Бондарчука (1967). Фильм получил «Оскара», стал обладателем «Золотого глобуса», главным призером Московского международного кинофестиваля. Его производство, по разным оценкам, обошлось примерно в восемь миллионов рублей. В США билет на фильм, вспоминал «Мосфильм», стоил 5,50–7,50 долларов, что стало самым высоким показателем за всю предыдущую историю американского проката.

Лучший эпический фильм нашего времени… великолепный, благородный перевод шедевра, превосходящий наши ожидания и воображение Джудит Крист New York Magazine

В 1994 году на постсоветские экраны вышла лента «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова. Зарубежные СМИ увидели в ней «особую чеховскую чувствительность». С ее помощью, писал The Los Angeles Times, автор исследовал время сталинских репрессий. На смотре в Каннах «Утомленных солнцем» отметили призом жюри, он получил «Оскара» за лучший иностранный фильм и заработал на американском прокате 2,5 миллиона долларов. Кстати, «Сибирский цирюльник» (1998) принес 7,5 миллиона долларов.

Еще раньше — в декабре 1989 года — «Танго и Кэш» Андрея Кончаловского только в свой первый уикенд собрал 12 миллионов долларов и занял второе место в прокате. Стоит отметить, что картинку тогда показали в 1409 кинотеатрах, «Никто» — в 2460.

Сенсацией 2004 года стал «Ночной Дозор» Тимура Бекмамбетова, экранизация одноименного романа Сергея Лукьяненко. Фильм показал, что отечественное кино снова может много собрать как в родной стране, так и в мире. В Германии он заработал четыре миллиона, в Испании — два, во Франции и Великобритании — свыше миллиона долларов.

В 2008 году кассовые чарты в Штатах почти покорил «Особо опасен», тоже Бекмамбетова. Фильм в первые прокатные выходные собрал 83,2 миллиона долларов по всему миру. Мультфильм «ВАЛЛ-И» сумел в дальнейшем его обойти. А спортивная драма «Движение вверх» Антона Мегердичева (2017) стала самой кассовой отечественной лентой в Китае, собрав 14,3 миллиона долларов.