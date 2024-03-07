Знаменитости 07 марта 2024, 14:19 Жена Михайлова обнародовала переписку с Галкиным после скандала с Пугачевой Галкин написал жене Михайлова после ее ссоры с Пугачевой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Шоумен Максим Галкин* ответил жене Стаса Михайлова Инне на призыв утихомирить свою жену Аллу Пугачеву. Об этом супруга оскорбленного певца рассказала в своих соцсетях.

Жена Михайлова вступилась за мужа после оскорблений певицы Пугачевой. В своем Instagram** она порекомендовала Галкину* следить за тем, что Примадонна выставляет в социальных сетях.

Реклама

Шоумен сообщил ей, что успокоить Аллу Борисовну не сможет. По его словам, в их семье, в отличие от пары Михайловых, супруги не согласовывают друг с другом свои мнения и выражаются свободно, кто как хочет.

«Алла свободный человек, и если она считает Вашего мужа Стаса, как выяснилось, Станислава, дураком (в оригинале используется более грубое слово), то он в ее глазах именно такой», — подчеркнул Галкин*.

Он отметил, что также может озвучить свое мнение о певце вслед за женой. Михайлова ее услышать не пожелала.

«Поверьте, эта глупость не помешает любить Аллу Борисовну. У каждого своя правда! Здоровья, мира и добра», — отреагировала она.

Конфликт развернулся накануне. Пугачева начала насмехаться над словами Михайлова о том, что артисты, покинувшие страну, «вернутся, моля о прощении на коленях». Для коллеги она записала видео, где выступила в образе «старой, потерявшей голос» певицы.

После этого ее потребовали признать иноагентом. Общественники во главе с Виталием Бородиным отправили обращение на имя генпрокурора России Игоря Краснова.

* Признан иностранным агентом на территории России.

** Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.