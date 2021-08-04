Жалобу на приговор Ефремову рассмотрят 15 сентября

Рассмотрение кассационной жалобы на приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП назначили на 15 сентября. Защита актера указывает на то, что он раскаялся и хорошо ведет себя в колонии.

Жалобу будет рассматривать второй кассационный суд общей юрисдикции, сообщила газета «Известия».

В заявлении адвокаты Ефремова Роман Филиппов и Петр Хархорин обращают внимание, что их подзащитный раскаивается в ДТП, до этой аварии он занимался благотворительностью, получал благодарности и государственные награды. Помимо этого, в ИК Ефремов не получил ни одного замечания.

Помимо этого, юристы указали на то, что во время рассмотрения дела было допущено множество нарушений, поэтому тюремный срок должен быть снижен. В качестве еще одного аргумента они указывают на то, что у Ефремова слабое здоровье. И по этой же причине просят перевести его в колонию-поселение.

Также в жалобе была информация о том, что у актера развилось психическое расстройство, он страдает от синдрома алкогольной зависимости. Кроме того, у него на иждивении осталось много родственников.

Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова и сторона гособвинения с этим не согласны и считают, что приговор актеру должен быть оставлен без изменений. Актер был приговорен к семи годам и шести месяцам колонии общего режима. Изначально срок был восемь лет, но потом его смягчили на полгода.