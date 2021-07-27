«От этого умер его отец». Пашаев рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у Ефремова

Бывший адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, заявил, что у актера серьезные проблемы со здоровьем. Речь якобы идет о легких.

«У Михаила очень серьезные проблемы с легкими. У него от этого отец умер», — сказал Пашаев News.ru.

При этом бывший защитник не стал раскрывать все подробности состояния артиста. При этом он подчеркнул, что диагноз Ефремова не входит в составленный Минздравом список болезней, при которых допускается освобождение.

Ефремов в июне 2021 года попросил смягчить ему наказание из-за слабого здоровья. Адвокаты надеются добиться перехода подзащитного в колонию поселения.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Он находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Артист врезался в грузовик курьера Сергея Захарова. Мужчина получил тяжелейшие травмы и через несколько часов скончался в больнице.

Ефремова признали виновным в ДТП и приговорили его к 7,5 года лишения свободы. Свое наказание он отбывает в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.