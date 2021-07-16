Кассационная жалоба на приговор Ефремову поступила в суд

Во второй кассационный суд общей юрисдикции поступили материалы жалобы на приговор заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП в центре Москвы на 7,5 года колонии. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Об этом ТАСС сообщили в суде. В документе адвокаты артиста отметили, что он полностью возместил моральный ущерб и раскаялся в содеянном. Они напомнили, что до аварии Ефремов занимался благотворительностью, поощрялся госнаградами. В колонии актер отмечался за безупречную работу и достойное поведение. У него нет ни одного замечания.

Адвокаты попросили о снижении срока «до разумных пределов» или в связи со слабым здоровьем перевести в колонию-поселение. Они подчеркнули, что в деле их клиента при рассмотрении было множество нарушений закона.

Пресненский суд Москвы прошлой осенью приговорил Михаила Ефремова к 7,5 года колонии общего режима. В спровоцированном им ДТП погиб курьер Сергей Захаров.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что попытки смягчить наказание защита Ефремова делает преждевременно. Он должен отбыть не менее половины срока наказания.