Знаменитости 10 февраля 2023, 21:32 Земфиру признали иноагентом Минюст России включил певицу Земфиру и политика Гудкова в список иноагентов РИА «Новости»

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Министерство юстиции признало иностранным агентом певицу Земфиру. Информация о новых иноагентах появилась в реестре ведомства в пятницу, 10 февраля.

Отмечается, что причина, по которой артистку внесли в черный список — открытая поддержка Украины, выступления в недружественных странах с призывами против СВО и получение «поддержки от иностранных источников».

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В обновленный список также попали политик Дмитрий Гудков, политолог Аббас Галямов, журналист Сергей Асланян, физик и исследователь статистики выборов Сергей Шпилькин и научный журналист Ася Казанцева.

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В этом году в перечень иностранных агентов также попали блогер Николай Соболев, певица Монеточка, лидер группы Little Big Илья Прусикин, актер Артур Смольянинов и другие.

Для иноагентов действуют специальные требования и ограничения. Они должны маркировать свои публикации, в том числе в соцсетях, и регулярно сдавать отчеты властям о своей деятельности и расходах.