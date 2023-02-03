03 февраля 2023, 21:30
Блогера Соболева и авторов «Лето в пионерском галстуке» признали иноагентами
Минюст внес блогера Николая Соболева в список иноагентов
Минюст внес в перечень иностранных агентов блогера Николая Соболева*. Соответствующий документ появился сайте министерства.
Также в список включили ведущего YouTube-канала «Популярная политика» Александра Макашенца*, политолога Павла Мезерина*, авторов книги «Лето в пионерском галстуке» Елену Прокашеву* и Екатерину Дудко* и других. Всего в обновленном документе Минюста добавили семь новых имен.
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По данным Минюста, Соболев* высказывался против граждан России и СВО, «выступал в поддержку недружественной страны». Екатерина Дудко* получала поддержку от иностранных источников и «пропагандировала ЛГБТ-отношения». Аналогичные претензии высказали и в адрес Прокашевой*.
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Ранее в перечень иноагентов попала певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)*. На одном из своих концертов в Литве исполнительница поддержала Украину, выкрикивая националистические лозунги. Монеточка* предложила зрителям произнести фразу «Слава Украине» и «Россия будет свободной».
Российский Минюст также внес в реестр иностранных агентов и лидера рейв-группы Little Big Илью Прусикина*. По данным ведомства, музыкант получал поддержку от иностранных источников.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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