Общество 20 января 2023, 21:33 Певицу Монеточку признали иноагентом Минюст внес в перечень иноагентов певицу Монеточку РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минюст внес в перечень иноагентов певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову)*. Соответствующий документ опубликовали на сайте министерства.

Также в список включили основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина*, блогера Вадима Харченко* и других. Всего в обновленном документе Минюста появилось семь новых имен.

Реклама

Несколько дней назад Монеточка выступала в Литве. Во время концерта она поддержала Украину, выкрикивая националистические лозунги. Монеточка прямо на концерте предложила зрителям произнести фразу «Слава Украине» и «Россия будет свободной».

Реклама

В мае 2022 года Гырдымова уехала из России в Литву практически сразу после объявления спецоперации на Украине. Накануне стало известно, что певица выставила на продажу свою квартиру в Москве.

Ранее лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин заявил, что Монеточка не осознает всю глупость своих действий. По словам музыканта, в будущем за свои слова она может получить бумеранг. Музыкант связал проблемы певицы с ее недостаточной образованностью и призвал ее «подтянуть образование».

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.